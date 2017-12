Capodanno 2018: tutti gli eventi a Parma e provincia

Per festeggiare l'anno nuovo e lasciarsi alle spalle quello vecchio, il 2017. E' già ora di pensare a cosa fare l'ultimo dell'anno: mancano pochi giorni alla fatidica data, l'ultima segnata sul calendario che tra pochi giorni diventerà obsoleto. Tra concerti, serate musicali nei locali e nelle piazze, per chi vive a Parma e provincia e ha deciso di restare in zona ci sarà l'imbarazzo della scelta. Inanzitutto in piazza Garibaldi ci sarà l'atteso concerto di Fedez che, aldilà delle polemiche, è uno dei cantanti più conosciuti e famosi in Italia: a Parma arriveranno tantissimi giovani per lui. La piazza potrà contenere solo 7 mila persone per ragioni di sicurezza ma per Fedez ne arriveranno molte di più. Uno dei primi eventi organizzati in provincia e in un luogo suggestivo è il Gran Galà di Capodanno all'interno del Castello di Felino: guardate il menu e decidete se avete voglia di trascorrere il 31 dicembre avvolti da queste atmosfere.