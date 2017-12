Capodanno all'Hotel San Marco

Exclusive NYE 2018 at Hotel San Marco - Red Carpet Edition



Siamo lieti di annunciare il capodanno in uno degli Hotel più belli della nostra città, il 4 stelle Hotel San Marco & Formula Dè, comodamente situato all'uscita della tangenziale e dell'autostrada, con ampio parcheggio, sala ristorante, ecc.



Quest'anno alcune delle organizzazioni più importanti di musica House e commerciale, si sono ritrovate per creare una nuova concezione di Festa di Capodanno.



RED CARPET EDITION è una festa privata che si svolgerà in due sale completamente allestite per festeggiare insieme il nuovo anno. Parola d'ordine? Il Rosso.

Infatti per poter accedere oltre all'invito serve anche che indossiate qualcosa di rosso.



GALA' ROOM (House, Tech House)



Giacomo Pellegrino

Giacomo Schianchi

Trouble Makers

Dave Push

And many more



VENICE ROOM (Commericale, anni '90)



BACK to the '90!



+



NEW YEAR DAY After Party in Suite



Info soon!

//Menú Cenone servito:



Flan aromatizzato allo zafferano con colatura di scamorza affumicata;



Agnolotti con ripieno di brasato con salsa di noci tostate e salvia;



Medaglioni di filetto di maiale in crosta di semi di papavero su crema di zucca aromatizzata allo zenzero e basilico;



Zabaione di pandoro con dischi di cioccolato fondente aromatizzato ai fiori eduli e cialda di sfoglia.

//Tipologia pacchetti:



WELCOME: possibilita' di accedere alla festa e buffet di benvenuto con panettone.



MIDNIGHT PASS: Possibilità di accedere alla festa + cenone di capodanno (vedi Menù).



ROOM PASS: Possibilità di accedere alla festa + pernottamento in una delle stanze dell'Hotel.



VIP PASS: Possibilità di accedere alla festa + cenone di capodanno + pernottamento in una delle stanze dell'Hotel.



GATSBY PASS: Possibilità di accedere alla festa + cenone di capodanno + pernottamento in una delle suite dell'Hotel.

//Infoline & Reservations:



- 3463512736



- 3401995270



- 3475772344



- 3889462505



HOTEL SAN MARCO & FORMULA CLUB

Via Emilia Ovest - 43010 Pontetaro - Parma - Italy

http:// www.hotelsanmarcoclub.it/