Capodanno alle Ombre Rosse

Ristorante Enoteca “Ombre Rosse”

MENU' ALLA CARTA di “San Silvestro”



- Entratina di benvenuto



ANTIPASTI:



- Carpaccio di cotechino con spinacino, trito di mandorle, uvetta, pinoli e caviale di balsamico € 15

- Riso nero con astice e avocado € 17

- Tartara di manzo con ciuffi di maionese al lime, capperi, prezzemolo, chips integrale

croccante e uovo di quaglia € 15

- Mousse di fagiano con gelatina di passito di Pantelleria, purea di mela,

pan brioche e melograno € 15

- Bignè salati con mousse di salmone affumicato € 15

- Millefoglie di salmone con: salmone affumicato, salmone fresco con crema di formaggio al lime e

perle di salmone Balik e pane croccante € 16





PRIMI PIATTI:



- Risotto alla zucca con crema di funghi porcini e taleggio € 14

- Lasagnette verdi con carciofi, gamberi e pomodorini confit € 15

- Timballo di Maria Luigia € 14

- Bomba di riso con petto di piccione € 15

- Tonnarelli con burrata, ricci di mare e aria all'acqua di mare € 18



SECONDI PIATTI:



- Tonno con panatura di pistacchi, mandorle e miele € 20

- Variazione di baccalà: in umido, fritto e mantecato € 18

- Cotechino con purea di patate, lenticchie e verze in agrodolce € 16

- Petto d'anatra glassato al balsamico con zucca e castagne € 18

- Tagliata di manzo con patate duchessa e sale di Maldon € 20



DESSERT:



- Millefoglie di panettone ai frutti di bosco € 8

- Zuppa inglese € 8

- Mont Blanc di castagne con panna, meringa e rum € 8





MENU' DEGUSTAZIONE di “San Silvestro”



MENU' “Don Carlo”

- Entratina di benvenuto



- Tartara di manzo con ciuffi di maionese al lime, capperi, chips integrale croccante e

uovo di quaglia

- Carpaccio di cotechino con spinacino, trito di mandorle, uvetta, pinoli e caviale di balsamico

- Timballo di Maria Luigia

- Scaloppa di petto d'anatra glassata al balsamico con zucca e castagne

- Dessert

€ 55,00 a persona



MENU' “Rigoletto”



- Entratina di benvenuto



- Bignè salati con mousse di salmone affumicato

- Riso nero con astice e avocado

- Tonnarelli con burrata, ricci di mare e aria all'acqua di mare

- Variazione di baccalà: in umido, fritto e mantecato

- Dessert

€ 65,00 a persona



MENU' “Vegetariano”

- Entratina di benvenuto



- Hamburger vegetariano, ceci e dadolata di verdure

- Savarin di riso con melanzane affumicate, polpettine di verdure e tofu

- Cotoletta di funghi pleurotus, carciofi fritti e bocconcini di zucca e scamorza

- Dessert

€ 45,00 a persona



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL N. 0521.289575