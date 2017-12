Domenica 31 Dicembre - Domingo Social Club (ex XXL)

+++ CAPODANNO 2018 +++

+++ Prohibition Party +++



“Quando vendo alcool lo chiamano contrabbando, quando i miei clienti lo servono a Lakeshore Drive la chiamano ospitalità” AL CAPONE



I ruggenti anni '20, l'epoca del jazz, dei gangsters e delle pupe, ti aspettano a Capodanno, con una straordinaria festa a tema Il PROIBIZIONISMO! Abiti scintillanti, boa piumati, eccessi e danze travolgenti trasformeranno in pura magia l'arrivo del nuovo anno!



LOCATION

Una sorpresa nel centro di parma, un vero salto nel passato con ampi spazi arredati in stile anni ’20 – 30’, stupendi salotti privè, esclusivi e ricercati, un vero Social Club Speakeasy!



DRINK

Dietro al bancone ritroveremo i cocktail tipici di quell’ era...con twist/varianti create appositamente per la serata. Una drink list cronologica che comprenderà i cocktail che hanno segnato l’ era del proibizionismo a New Orleans e nel mondo proposta dal miscelatore parmigiano Mattia Schiaretti e Nicola Livraga.



Dalle 21.30 Gran Cenone di San Silvestro

Dalle 23.00 Gran Capodanno 2018 START PARTY



-------------------------- -------------------------- -------------------------- ------------



CAPODANNO 2018 – PROHIBITION PARTY



• Gran Cenone di San Silvestro completo con VINO, BRINDISI e DISCO (solo su prenotazione) 60€

• Ingresso DOPO CENA dalle ore 23.00 COMPRENSIVO DI BRINDISI 20€

• Ingresso dopo la MEZZANOTTE 25€



TAVOLI DISCO - zona riservata, servizio bottiglie - 50€ a persona con minimo di 5 ( Tavolo base 250€ )



PREZZI BLOCCATI FINO AL 20/12



PER DETTAGLI E PRENOTAZIONI CONATTARE

ANTONLUCA 347.7936423 MATTIA 349.7888213



MENU GRAN CENONE DI SAN SILVESTRO

-Entrèe con calice di benvenuto alcolico o analcolico

-Antipasto: SCRIGNO DELL’ORTO (cestino di sfoglia con cuore di zucca e croccante alla nocciola con mousse di ricotta)

-Bis di primi: RISOTTO OSSOBUCO E LAMBRUSCO – CHICCHE DI PATATE STRACCHINO, CAVOLO NERO E PINOLI

-Bis di secondi: COTECHINO CON LENTICCHIE – IL SENTIERO (pancia di maiale cotta a bassa temperature, manzo sous vide e pollo croccante)

-Dessert: BUFFET DI DOLCI CON CALICE



Comprensivo di : calice di benvenuto, 1 bottiglia di vino ogni 3 persone, acqua, brindisi di mezzanotte e disco

*Disponibile variante menù vegetariano su richiesta*

Menù e a cura di Alessio Pezzulo e Domenico Cardone



Music: Arjuna Iacci e Andrea Gaddari vi delizieranno con le loro performance musicali tutta la notte!



Party Privato - Ingresso su invito/lista

Il locale si riserva il diritto di selezione all'ingresso