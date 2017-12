Capodanno al Titty Twister

Ebbene si!



Abbiamo deciso di fare per la prima volta il Cenone di Capodanno e la festa al Titty Twister per tutti voi!



Sarà un delirio già lo sappiamo, perciò per mettervi in lista e poter accedere alla festa basta mettiate "PARTECIPA" all'evento, mentre per quanto riguarda il cenone, vi chiediamo di prenotarvi mandandoci un messaggio di conferma!



Dalle ore 19.30: APERITIVO

Dalle ore 20.30: Cenone di Capodanno

Dalle ore 00.00 Brindisi e Dj Set Hard Rock & Metal fino al mattino



MENU'



ANTIPASTO

- Frollini al parmigiano con bavarese allo zafferano

- Cannoncini ripieni di Zucca

- Crostini di Pane e Salmone affumicato



PRIMI

- Tortelloni ripieni d'anatra

- Risotto al Castelmagno



SECONDO

- Filet Mignon con riduzione di salsa ai frutti di bosco, patate novelle al rosmarino e cipolline borettane al balsamico



DOLCE

- Torta destrutturata ai frutti di bosco

__________________________ __________________________ ___

Ingresso soci e cena 50 euro con spumante a mezzanotte, acqua e una bottiglia di vino compresa ogni 3 persone

Ingresso soci 10 euro

Ingresso riservato ai soci Arci