Capodanno alla discoteca Escalier

INIZIA BENE IL 2018

DISCOTECA ESCALIER - PARMA

NELLA NOTTE PIU' LUNGA DELL'ANNO

SI BALLA CON JUMBO STORY E TARO-TARO STORY



DALLE 21 CENONE DI SAN SILVESTRO



* Gamberetti in salsa cocktail

* Carpaccio



* Fusilli ai frutti di mare

* Cannelloni al pesto con fagiolini e patate



* Millefoglie di melanzane con fondente di pomodoro e basilico

* Cotechino e lenticchie



* Dolce della casa

* 1 bottiglia di vino ogni 2 persone

* Bollicine per il brindisi di mezzanotte

* Acqua, Caffè



* Guardaroba e ingresso in discoteca



* TOTALE TUTTO COMPRESO Euro 60 a persona





* INGRESSO SENZA CENONE (solo discoteca)

Euro 25 a persona comprensivi di 1 consumazione



Info e tavoli sala Remember

sms 342.3551574