Il Circo a Capodanno: spettacolo, concerto e brindisi

Circo a Capodanno, circo tutto l'anno! Nell'ultima notte del 2019 vi aspettiamo sotto il tendone di Circo El Grito nel Parco della Cittadella a Parma, con uno spettacolo, un brindisi e un concerto, per festeggiare insieme l'arrivo del 2020.

Per accogliere il nuovo anno in allegria, tra musica, acrobazia, giocoleria, comicità, rischio, la serata inizia alle ore 22.30 con VERDI CIRCUS, di e con Circo El Grito e Teatro Necessario, un cabaret speciale, commissionato e realizzato da Teatro Regio di Parma nell’ambito di Verdi OFF 2019 (per tutti, dai 4 anni).

Verdi Circus condurrà il pubblico in un viaggio onirico e divertente alla scoperta di un personaggio che ha fatto la storia della musica mondiale ed è l’indiscussa icona della nostra città: Giuseppe Verdi. Scenderanno in pista Leonardo Adorni, Flavio Marcello Barbui, Jacopo Maria Bianchini, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani, Cristiana Morelli, Alessandro Mori, Fabiana Ruiz Diaz, accompagnati dal pianoforte di Leonardo Caligiuri e ai fiati de I Clarinetti del Liceo Musicale A.Bertolucci-Parma.

Dopo lo spettacolo, sotto lo chapiteau si proseguirà a festeggiare insieme con un concerto speciale de...I CAPIDANNI.

Nel mare in tempesta della festa dell’ultima notte dell’anno, cinque valorosi e coraggiosi musicisti, filibustieri delle note dalla tempra soul, con il cuore reggae e l’anima rock, porteranno l’equipaggio in salvo, verso l’alba del 2020! Per l'occasione abbiamo riunito una ciurma ad hoc: I CAPIDANNI che vi faranno cantare e ballare tutta la notte sono Leo Caligiuri (organo hammond), Corrado Caruana (chitarra), Alessandro Mori (sax), Francesco Sgorbani (batteria), Simone Valeo (voce e chitarra). Ingresso solo al concerto, 10 €.

La serata è parte del programma di Tutti Matti sotto Zero 19/20 - rassegna di circo contemporaneo.

Programma completo, modalità di acquisto e costo dei biglietti su www.tuttimattipercolorno.it

Capienza limitata, è consigliato l’acquisto in prevendita.

- Spettacolo, brindisi e concerto: biglietto intero 35 €, ragazze e ragazzi fino ai 12 anni 20 €

- Concerto: biglietto unico 10 € per i posti rimasti disponibili, in vendita solo sul posto.

La rassegna si svolge sotto tendoni riscaldati e si tiene anche in caso di maltempo. Per info biglietteria@tuttimattipercolorno.it