Capodanno al Castello di Felino

A seguito del grande successo dello scorso anno, il Castello di Felino torna con il "Gran Galà di Capodanno" edizione 2018.



Una serata di grande divertimento e coinvolgimento, un ricco menù accuratamente realizzato dal nostro Chef e l’intrattenimento musicale (e non solo) dei nostri ragazzi: tutto questo per una festa indimenticabile e “noia free”, che darà il migliore benvenuto ad un 2019 esplosivo.



Tariffa a crescere:

- Chi prenota entro il 30 novembre € 99,00

- Chi prenota entro il 10 dicembre € 104,00

- Chi prenota entro il 20 dicembre € 109,00

- Chi prenota dopo il 20 dicembre € 119,00



Tariffa gruppo € 90,00 – netto commissione - minimo 25 pax.

------------------------------------------------------------------------------------

MENU



• Aperitivo di benvenuto in corte •



Vin brulé caldo



• Gran buffet di aperitivo •



Porchetta di Ariccia I.G.P.

Fritto misto di verdure

Forma di Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi con

gocce di aceto balsamico di Modena I.G.P.

Taglieri di formaggi misti del territorio

Salumi in bella vista affettati al volano dal Maestro del Taglio

Gamberi dorati

Salmone affumicato

Insalatina di polipo

Bocconcini di tonno al sesamo

Insalatina di seppia

Salmone in bella vista

Cous cous di verdure

Focacce artigianali con pomodorini ciliegino,

olive taggiasche e rosmarino del Castello

Torte di verdure



• Antipasto •



Zuppetta di mare al cartoccio



• Primi Piatti •



Ravioli di ricotta e limone in salsa di crostacei

Millefoglie al radicchio, provola affumicata e speck croccante



• Secondo Piatto •



Prosciutto di Maiale nero affumicato alle spezie aromatiche con misticanza croccante e salsa alla senape



• Dessert •



Cremoso al profumo invernale





E per festeggiare la mezzanotte…



Brindisi di auguri con cotechino, panettone e lenticchie





Per info e prenotazioni:

342 8789739

marketing@piuhotels.com