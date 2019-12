capodanno al tempio zen sanboji

CAPODANNO ZEN AL TEMPIO DEI TRE GIOIELLI



Per un anno migliore nella tradizionale Cerimonia Zen di Mezzanotte

Sanboji, Tempio dei Tre Gioielli



orario di inizio LUNEDI’ 30 dicembre ore 16.00 e termine MERCOLEDI’ 1 gennaio ore 16.00



Saremo assieme nella tradizionale Cerimonia Zen di Mezzanotte: i 108 rintocchi della Campana del Buddha alla porta principale del monastero, la personale offerta di incenso e fiori, e il Chanting dei sutra augurali, perché la vita non sia un luogo di sofferenza, ma un luogo di illuminazione, pace e benessere per tutti gli Esseri



Ritrovarsi tutti assieme nell’eremo zen di montagna, tre giorni per tutti al Monastero Zen Sanboji – Tempio dei Tre Gioielli ,per concludere, e iniziare in pace e in armonia il nuovo anno.

Per tutte le persone che vogliono passare tre giorni nella semplicità della vita monastica zen, assieme ai monaci del Sangha della Foresta di Bambù e al Maestro Zendo Tetsugen, condividendo in semplicità e armonia i pasti, e occupandoci soprattutto del nostro Nobile silenzio interiore.

Praticheremo la meditazione seduta con il Buddha, la camminata meditativa nei boschi, e ascolteremo gli insegnamenti del Maestro.



APERTO A TUTTI



Donativo euro 200



PER PARTECIPARE : cerchio@monasterozen.it

