Carne al Castello di Felino

Approfittando del periodo estivo, il Ristorante San Barnaba si trasferisce nella meravigliosa cornice del Castello di Felino per realizzare un'altra cena-evento.



Protagonista indiscussa della serata sarà LA CARNE, sapientemente cucinata dal nostro Chef e accompagnata dall'ottimo vino Chianti D.O.C.G. dell'Azienda Agricola Passo Carbonaie.



Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione:

marketing@piuhotels.com

0521 272717

-------------------------------------------

MENU



PER INIZIARE

Aperitivo di benvenuto e Blanc de Blancs



ENTREES DI CRUDI PIEMONTESI

Battuta di Manzo Piemontese e fiori di cappero

Carpaccio di girello con polvere di porcini, nocciole e olio d’acciuga



I PROTAGONISTI DELLA SERATA

Bistecca di TOMAHAWK alla brace

Picanha allo spiedo



COME CONTORNO

Verdure ai ferri e patate al forno



PER FINIRE

Semifreddo all’ananas e all’anice stellato

Dolci secchi



Vino Chianti D.O.C.G. Passo Carbonaie a tutto pasto, Acqua e Caffè



€ 55,00 per persona tutto incluso