Gran Carnevale Storico di Busseto

37° Edizione

28 gennaio 2018

4 - 11 - 18 febbraio 2018

Riconosciuto fra le feste più rinomate del parmense, il Gran Carnevale della Risata e della Musica di Busseto entra nel vivo con la 137° Edizione e per quattro domeniche dal 28 Gennaio 2018 al 18 Febbraio 2018 ricoprirà di colori e allegria grandi e piccini per un divertimento unico nel suo genere.

I temi dei grandi carri allegorici portano la firma dei volontari dell' Associazione " Amici della Cartapesta "di Busseto, che di anno in anno, durante le ore serali ed in piena notte,il sabato e la domenica compresi, danno vita alla loro fantasia lavorando ognuno con le proprie capacità.

Carta di giornale, colla di farina, chiodi, legno, tonnellate di ferro ed una vecchia saldatrice ...ecco cosi nascono le maschere in cartapesta.

Le sfilate si svolgono al pomeriggio dalle ore 14.00 sino a tarda sera, mentre gia dal mattino intrattenimenti vari in Piazza G.Verdi con mercatini a tema, truccabimbi e gonfiabili gratuiti per i piu piccini.

Oltre ai grandi carri allegorici sfileranno per il centro storico di Busseto soggetti speciali e gruppi musicali e folkloristici provenienti da diverse parti della nostra bell'Italia.

Per i più golosi dalle ore 12.00 non mancherà sempre in Piazza G.Verdi l'enogastronomia con

" L'angolo del Ghiottone " attrezzato stand con torta fritta, panini con salumi tipici, spalla cotta, patatine fritte, bibite, vini locali ect...



Inoltre per gli appassionati sportivi in occasione del carnevale Domenica 11 Febbraio

35° " STRABUSSETO IN MASCHERA "

organizzata da Gruppo marciatori Croce Bianca di Busseto

info e iscrizione: strabusseto@libero.it

RADUNI CAMPER

Domenica 04 Febbraio raduno organizzazione e info

www.incampergongusto.it

info@incampercongusto.it

Domenica 18 Febbraio raduno organizzazione e info Camper Club Fidenza in

collaborazione con Gruppo Alpini Terre del Po

www.camperfidenza.it

Grande evento Domenica 11 Febbraio in Piazza G.Verdi dalle ore 14.00

Diretta Radio dal palco di giuria con i Deejay di

" RADIO CIRCUITO "

animazione e musica live

Il Gran Carnevale di Busseto è organizzato dall' Associazione "Amici della Cartapesta" di Busseto in collaborazione con Pro Loco Busseto, Comune di Busseto e Provincia di Parma.