Casa della Musica - apertura Mediateca Biblioteca

In linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni regionali in merito all'emergenza sanitaria, la Biblioteca Mediateca della Casa della Musica è attiva con il servizio prestiti. Il servizio sarà attivo solo su prenotazione, inviando una mail con il titolo richiesto a biblioteca@lacasadellamusica.it o telefonando al numero 0521-031174 negli orari sotto indicati. Il ritiro dei volumi (previa prenotazione) sarà possibile negli orari concordati con il bibliotecario.

Orari di apertura dal lunedì al giovedì 9.30 -13 e 15 18; venerdì 9 -13 Il gentile pubblico può selezionare i documenti di proprio interesse sul catalogo on line al seguente link https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/.do. Il personale della Biblioteca rimane a disposizione in ogni caso per dare supporto nella ricerca attraverso contatto telefonico o mail. Tutti gli altri servizi al pubblico (consultazione archivio e documenti) restano chiusi fino a nuove disposizioni. Per ogni informazione è sempre possibile contattarci via e-mail biblioteca@lacasadellamusica.it o telefonicamente negli orari indicati.