Castello di Bardi: il 2 e 3 giugno Re Artù e Fata Morgana

Sabato 2 e domenica 3 giugno, dalle 10 alle 17, due grandiose giornate di giochi e divertimento aspettano tutti i bambini. Re Artù e il Drago di Morgana faranno divertire i più piccoli, mentre gli adulti potranno godersi le viste più suggestive, le sale ed i musei del castello. Protagonisti dello spettacolo, dal titolo “Bardi Fantastica”, saranno Mago Merlino, Re Artù e Fata Morgana: bambini dai 4 ai 14 anni affronteranno sfide e prove per dimostrare il loro valore con coraggio. La fortezza si trasformerà in una grande “Camelot”, dove giovani giunti da terre lontane saranno pronti a vestire i panni di nuovi soldati ed unirsi all’esercito dei cavalieri. Un presagio di Mago Merlino sconvolgerà però le righe: secondo la profezia, infatti, tra i nuovi arrivati vi è un giovane, dall’animo puro, in grado di estrarre la leggendaria spada Excalibur. Ma non è tutto: un traditore si nasconde tra i cavalieri e minaccia di invocare la più temibile delle streghe. Morgana, acerrima nemica del Regno, è capace di invocare creature malvage e tenebrose. Riusciranno i valorosi compagni di Artù a fronteggiare i pericoli e salvare il Regno di Camelot? Una novità assoluta, con effetti speciali e un gigantesco drago aspetta grandi e piccini. Costi: 10 euro adulti, 12 bambini dai 5 anni in su. Prenotazione obbligatoria: 0525733021 – 3801088315 – info@castellodibardi.info.