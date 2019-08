Castello di Bardi: tutte le iniziative di agosto

Il mese di agosto, apice della partecipazione a gli eventi organizzati dal Castello di Bardi e non solo. Una menzione speciale infatti va alla prestigiosa Mostra Nazionale del Cavallo Bardigiano, edizione numero quarantacinque, che radunerà il top di razza in quel di Lago Monti – a pochi chilometri dal capoluogo - nelle giornate da venerdì 02 agosto a domenica 04 agosto.

Inoltre quest’anno l’estate bardigiana sarà movimentata dalla presenza bella e raffinata della selezione per le

finali di Miss Italia 2019. Domenica 11 agosto ore 21:00 presso il Groppo di San Giovanni in Bardi appuntamento con le ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco per tentare di diventare la più bella d’Italia o anche solo la più bella per una sera.

Infine: sabato 10/08 “Fish&Chips” in Piazza Vittoria e “Serenate Bardigiane” per le vie del paese; martedì 13/08 “Festa dell’Emigrante”; sabato 24/08 “Antica Fiera di San Bartolomeo”. Potrete trovare l’elenco completo di tutte le manifestazioni, sul calendario delle manifestazioni 2019 edito dal Comune di Bardi e ritracciabile presso il locale Ufficio Turistico. In tutto questo il Castello di Bardi propone: Sabato 3 agosto dalle 21:00, una nuova visita guidata in notturna con gli After Life Team vi condurrà nel mondo dell’ignoto attraverso un appuntamento apprezzato e partecipato che suscita sempre interesse, scetticismo, incredulità e come logica conseguenza, molta curiosità. Gli esperti del paranormale, affiancando le guide nella conduzione della visita, interverranno riportando alcuni risultati sul mondo paranormale raccolti durante vere e proprie indagini all’interno della Fortezza che fu dei Landi. Adulti euro 12.00; bambini euro 9.00 - Prenotazione obbligatoria info@castellodibardi.info; 0525/733021 – 380/1088315 – E’ consigliabile l’utilizzo

di una torcia oltre a calzature comode. Sabato 10, 17, 24 e 31 agosto dalle 21:00, visite guidate in notturna nella quale adulti e bambini potranno percorrere le grandiose ronde della fortezza e immergersi negli ambienti oscuri e suggestivi a lume di lanterne e di torce, tra i quali la ghiacciaia e le prigioni con attrezzi di torture. Infine le antiche cucine, le sale ricchissime di segni e di tempo, una sosta presso il mastio, luogo divenuto celebre per l’avvistamento del fantasma del cavaliere Moroello. Costo: adulti euro 10.00, bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525/733021 – 380/1088315 – info@castellodibardi.info). E’ consigliabile l’utilizzo di una torcia oltre a calzature comode.

Mercoledì 14 agosto sempre dalle 21:00 visita guidata notturna di Ferragosto, la più partecipata di tutto l’anno poiché diventata, con il tempo, un must, un appuntamento in cui trovarsi e ritrovarsi. Per maggiori informazioni: 0525/733021 – 380/1088315 – info@castellodibardi.info).

Lunedì 05 e 12 agosto dalle 17:00 due appuntamenti con lo Yoga in Castello. All’ombra del fresche mura del Castello, le lezioni di yoga delle settimane passate hanno condotto i partecipanti a vivere la quiete del luogo, facendola propria: alle ore 15.30 inizio della visita guidata ed alle ore 17.30 inizio dei MANTRA, suoni e canti di tradizione indiana; a seguito l’ASANA – ovvero Hata Yoga -, il RILASSAMENTO – ovvero Yoga Nidra – ed infine SHANTI PATH che si esprime in OM-OM-Shanti.

Per maggiori info sull’evento e per soddisfare altre curiosità, ecco qui nel seguito contatto specifico: 3248829288 Prenotazione obbligatoria info@castellodibardi.info; 0525/733021 – 380/1088315 Il Castello di Bardi offre ai visitatori che quotidianamente lo solcano, sale ricche di segni della storia come la Sala Grimaldi nella quale apprezzare la relazione fra la stessa famiglia ed i Landi, da cui trae origine la corona dei principi di Monaco. Ed ancora, l’esposizione in ricordo della Devota Margherita Antoniazzi, le torri, i camminamenti di ronda, il Museo della Civiltà Valligiana - interessante museo etnografico legato agli usi e costumi locali - il Museo della fauna e del bracconaggio, allestito nell’ex granaio della fortezza, con animali imbalsamati e teche didattiche legate a pratiche sulla caccia, ma realizzato per sensibilizzare sul tema della salvaguardia della fauna; il Museo Archeologico, con un esaustivo video-documentario che illustra le scoperte

effettuate nel corso degli ultimi anni nelle aree circostanti. Un antipasto del mese di settembre? Gioco di ruolo “Sedicesimo Arcano” il 21 e 22 settembre ed un fantastico Harry Potter il 29 settembre faranno volare la fantasia vostra e dei piccoli.



Per i tutti i visitatori segnaliamo che gli orari del mese di agosto saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 20:00. Ricordiamo però di controllare di volta in volta il sito ed i nostri canali ufficiali, per verificare eventuali variazioni legate a “ponti” fra una festività è l’altra o fra eventi ravvicinati.