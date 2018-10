Halloween al Castello di Contignaco

Castello di Contignaco (PR)

HALLOWEEN A CONTIGNACO

Apertura speciale del Castello nella Notte delle Streghe

Da venerdì 26 ottobre a sabato 27 ottobre

Apertura speciale del Castello nella Notte delle Streghe dalle 21 alle 24 (orari di inizio visite: 21, 22, 23).

Per la notte di Halloween, il Castello di Contignaco apre le sue porte in via straordinaria, accogliendo tra il buio e il silenzio delle sue antiche mura gli ospiti che vorranno sperimentare il fascino di una visita notturna inedita e del tutto speciale.

Dopo il calar del sole, la bellezza antica del Castello si colora di tinte scure, magiche ed evocative.

Tra ombre e luci, gli ospiti saranno così condotti a scoprire la suggestiva atmosfera degli ambienti interni della fortezza, fino a giungere nella Sala delle Feritoie, dove li attenderà la degustazione di un buon calice di vino. I più piccoli potranno per l’occasione sfoggiare i loro costumi di Halloween. La serata si articolerà come segue:

1) accoglienza degli ospiti presso il Castello;

2) visita guidata delle sale interne del Castello;

3) assaggio conclusivo dei vini del Castello o di bevande analcoliche per i più piccoli, il tutto accompagnato da alcuni “dolcetti” di Halloween.

È raccomandata la prenotazione

Costo della manifestazione a persona: € 10.00

Costo per eventuali bambini (fino a 14 anni): € 7.00

(€ 5.00 per i bambini con costume di Halloween)

L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it