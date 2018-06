cena estiva solidale a favore del centro antiviolenza di parma

L’estate offre tante occasioni per ritrovarsi: non perdete la nostra cena estiva alla Fattoria di Vigheffio!

Una serata all’insegna della bella compagnia e del buon cibo, il cui ricavato servirà a supportare l’attività del Centro Antiviolenza di Parma.



Solo 150 posti disponibili.



Per info e prenotazioni: Elisa 347 891 5877 o Stefania 3471767043.



Menù:

Tagliere di salumi e formaggi con torta fritta

Bis di tortell i erbetta e zucca

Dolci



COSTO

25€ a persona vino e bibite inclusi di cui

5€ devoluti al l 'Associazione ACAV



Vi aspettiamo numerose/i!