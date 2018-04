Cena evento "l'orto a km zero"

Una serata dedicata al benessere e alla buona cucina in cui gli esperti di Podere Stuard Parma ci illustreranno le caratteristiche nutrizionali e benefiche degli ortaggi di stagione, spiegandoci come utilizzarli al meglio.

Lo Chef proporrà ricette sfiziose dove il gusto farà da protagonista.

MENU



- Zuppa tiepida di pomodoro grigliato con gocce di mozzarella di

bufala e pesto con crostino di pane alle olive

- Ravioli cacio e pepe con ragù vegetariano (zucca, pomodoro,

asparagi ecc.)

- Tortino di asparagi, uovo a 65°e vellutata di zucca

- Cremino ai 3 cioccolati con ragù di fragole

- Vino: Varie proposte di IL MONTICINO vigne e vini dei colli bolognesi



35€ a persona



PER ALTRE INFO:

http://www.ristorantesanbarnaba.it/cena-evento-orto-a-km-zero/

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

0521 272717

marketing@piuhotels.com