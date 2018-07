Cene di stagione: estate al podere Stuard

Il 13 luglio dalle ore 19:30 al Podere Stuard prende il via la terza edizione delle “Cene di Stagione” a cura dell'Associazione Io Mangio Locale .



Un modo conviviale e gustoso per conoscere il cibo locale e riflettere sulla sua stagionalità, parlandone con i coltivatori e i ristoratori più sensibili.



Il menù della cena è adatto a tutti con la possibilità di una variante vegetariana.



Nel corso della serata, oltre ai prodotti ortofrutticoli realizzati dal Podere Stuard, saranno utilizzati prodotti delle seguenti aziende:

I Boschi di Fornio

Caseificio Biologico La Villa

Azienda Agricola Biologica Querzola

Cascina "Lago Scuro"

Azienda Agricola Crocizia

Nebbia e Sabbia Wine

Azienda Agricola "La Dinara"

Azienda agricola San Paolo



Dalle ore 19;30 verrà offerto un aperitivo a cura della cantina Nebbia e Sabbia, fornitore dell'Azienda Stuard e consigliata come produttore BIODIVERSO del nostro territorio.



Ecco il menù della serata



ANTIPASTO

Mini caprese di Riccio di Parma e Mozzarella Bio, quenelle di caprino fresco alle erbe su pane integrale e crumble di pancetta di Suino Nero di Parma.



PRIMO PIATTO

Plin di Suino Nero di Parma, saltati alle verdure di stagione

Plin ricotta e erbette saltati alle verdure di stagione (variante vegetariana)



SECONDO PIATTO

Involtino di melanzana arrostita con bieta al forno, scamorza fresca, crema di ceci, olio extravergine all'aglio e croccante di Parmigiano Reggiano biologico



DESSERT

Panna cotta di montagna su croccante dolce e salsa ai frutti di bosco.



Costo della serata 25,00 euro vini esclusi

Bambini 12,00 euro (2 portate a scelta)



Prenotazione obbligatoria - posti limitati