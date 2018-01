centro mindfulness parma. meditazioni guidate gratuite

Cresce il Centro Mindfulness Parma, nei locali del poliambulatorio dell'Ospedale Maria Luigia a Monticelli Terme.



Il Centro Mindfulness Parma apre al pubblico il lunedì e il mercoledì sera dalle 19.30 alle 20.30 ed è aperto a tutti coloro che vogliono sperimentare la mindfulness per ritrovare benessere fisico e psicologico.



La mindfulness è una particolare forma di meditazione che porta a sviluppare un atteggiamento non giudicante verso se stessi, e verso ciò che accade intorno a noi. Da anni la mindfulness viene utilizzata da medici e psicologici per migliorare il benessere psicologico e mentale.



Presso il Centro Mindfulness Parma è possibile sperimentare gratuitamente la mindfulness visitando la pagina www.ospedalemarialuigia.it/centro-mindfulness-meditazioni-guidate/ ed iscrivendosi ad una meditazione gratuita.



E' possibile partecipare al lunedì o al mercoledì sera. L'accesso è aperto a tutti, sia a coloro che già praticano e desiderano un luogo dove poterla praticare con regolarità, sia per coloro che invece vogliono conoscerne i benefici.