Centrodestra: anche a parma la presentazione di Forza Civica

Sabato 14 aprile alle ore 11.30 c/o sala civica Cittadella (via Bizzozero 13, Parma) si terrà la presentazione ufficiale dell'associazione culturale Forza Civica circolo di Parma. Sarà l'occasione per conoscere da vicino il progetto di Forza Civica che sarà presentato dal Presidente Alessandro Corvi. "Anche Parma, dopo Ferrara, vuole rappresentare un punto di partenza data l'imminente apertura dei futuri circoli delle altre province dell'Emilia-Romagna e non solo - dichiara il Presidente Corvi - a dimostrazione del fatto che il nostro "laboratorio politico-culturale" vuole impegnarsi ad ampliare i confini del centrodestra sia a livello locale che a livello nazionale riaggregando tutti coloro che avrebbero ancora energie da spendere per la cosa pubblica ma che, per motivi diversi, si sono allontanati dalla politica e non riescono più a dare il proprio contributo alla collettività." Durante la conferenza stampa saranno anche annunciate le future iniziative di Forza Civica, a cominciare proprio da Parma dove, sabato 21 aprile alle 17.30 sempre presso la sala civica di via Bizzozero sarà presentato il libro "Coop Connection" dall'autore Antonio Amorosi. Associazione Culturale Forza Civica Parma