chiusura iscrizioni per a play for players e re-acting

STAYonSTAGE, il progetto di formazione tenuto dall’attore Fabrizio Croci, chiuderà le iscrizioni ai corsi base ‘A play for players, ed avanzato di recitazione, Re-Acting’ il 15 GENNAIO 2018.



Il progetto nasce dalla volontà dell’attore parmigiano forte di un’esperienza nel campo della recitazione, eterogenea e composita, raggiunta in più di 20 anni, svolti in contesti teatrali, televisivi e cinematografici.

Il metodo di lavoro proposto da Fabrizio Croci, partendo dalla peculiarità della persona, riesce ad essere efficace in tutti i contesti espressivi, ottimizzando le proprie potenzialità comunicative.

Stay on Stage offre corsi di recitazione sia a chi desidera intraprendere un percorso formativo attoriale vero e proprio, sia a chiunque avverta il bisogno di incrementare le proprie capacità relazionali interpersonali nella vita di tutti i giorni o abbia bisogno di migliorare il proprio potenziale comunicativo perché svolge un’attività a stretto contatto con un pubblico.



L’offerta formativa di Stay on Stage consiste in un corso base di recitazione, A play for players, in un corso avanzato, Re-acting, in week end di approfondimento sulla drammaturgia contemporanea (quest’anno volti allo studio di due autrici straordinarie come Sarah Kane e Agota Kristof), ma anche lezioni singole e per piccoli gruppi di dizione ed, infine, preparazione a provini teatrali e cinematografici.



NOVITA' 2018 è il week-end di APPROFONDIMENTO SULLA RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA.



I corsi A play for players e Re-acting si svolgeranno presso i locali del teatro di via Isola a Parma fino a giugno, rispettivamente ogni lunedì e martedì dalle 20.30 alle 23.30.



I corsi si concluderanno con un esito aperto al pubblico.



Per informazioni:

tel. e wa 329.1382191 - www.stayonstage.wordpress.com - stayonstage.info@gmail.com