christmas gift | workshop

CHRISTMAS GIFT



Un percorso che abbina la lavorazione artigiana della terra a una tecnica innovativa digitalizzata, creando così una nuova idea di incisione. Un corso per realizzare originali bigiotterie e oggetti natalizi imparando le principali tecniche di lavorazione artigianale della ceramica e scoprendo l’incisione laser sulla terra cotta.



PROGRAMMA



1° incontro



Realizzazione di oggetti in terra cruda attraverso l’utilizzo di differenti tecniche di lavorazione (stampo, lucignolo, pizzicotto e lastre)



2° incontro



Dopo la naturale asciugatura i pezzi verranno caricati nel forno. Progettazione e realizzazione del disegno-decoro.



3° incontro



Apertura forno, realizzazione dell’incisione laser. Smaltatura e caricamento forno.



4° incontro



Apertura forno



OBIETTIVI



Conoscere le principale tecniche di lavorazione della terra

Progettare e creare un’incisione laser

Imparare alcune tecniche per smaltare

DURATA



8 ore



REQUISITI



Nessuno, il corso è rivolto ai principianti.



QUANDO & DOVE



Lunedì 25 novembre



Giovedì 28 novembre



Lunedì 2 dicembre



Giovedì 5 dicembre



Dalle 18.00 alle 20.00



c/o FabLab Parma | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



DOCENTE



Sara Brianti, laureata in Scienze della Formazione Primaria, ha conseguito la specializzazione post laurea per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Appassionata d’arte, in particolare della lavorazione artigiana della ceramica che pratica da anni e della didattica museale, approfondite attraverso corsi, stage, workshop e master presso Accademia di Belle Arti e gallerie contemporanee. Insegnante di Scuola dell’Infanzia, organizza laboratori di ceramica per adulti e bambini e progetta percorsi di didattica dell’arte per le scuole.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE



Standard: € 90,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



Ridotta*: € 70,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



(*studenti, under 35, disoccupati, makers e coworkers di Officine On/Off)



INFO E ISCRIZIONI



Il corso è aperto a un massimo di 15 partecipanti.



Iscrizioni entro lunedì 18 novembre 2019.



A questo link la Scheda di Iscrizione e i dati per effettuare il bonifico bancario: http://bit.ly/2yi3028



La partecipazione al corso si considererà confermata una volta compilata la Scheda di Iscrizione Online, con allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione via bonifico bancario e copia di documento d'identità (ed eventuale documento richiesto per la Tariffa Ridotta).



N.B. L'Associazione On/Off eroga servizi ai propri soci e rilascia una ricevuta generica con possibilità di intestazione. Nel caso si necessiti di fattura, prima di effettuare il pagamento è necessario inviare una richiesta specifica via mail a corsi@officineonoff.com, indicando i dati necessari per la fatturazione elettronica (Ragione Sociale, indirizzo, C.F., Partita IVA, codice destinatario o PEC). In quest'ultimo caso, al costo indicato si applicherà l'IVA al 22%.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841