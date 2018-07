Ciac alla Festa Multiculturale: incontri, film, libri e musica

Divertimento ma anche riflessione, arte ma anche approfondimento, discussione ma anche condivisione. Sono tanti gli appuntamenti organizzati dal Ciac (Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale) nell’ambito del secondo fine settimana della Festa Multiculturale che, da venerdì sino a domenica, torna al parco Nevicati di Collecchio, in provincia di Parma. Al centro degli eventi c’è il tema migrazioni, anche perché nello stesso periodo si celebra la Giornata mondiale del rifugiato, voluta dall’Unhcr.

Si partirà domani, venerdì 6 luglio alle 19.00, con la proiezione di The Harvest, lungometraggio che racconta le condizioni di sfruttamento dei lavoratori stranieri nei campi del sud Italia; legato al film anche lo spettacolo che andrà in scena alle 23.00 con l’esibizione del corpo di ballo che compare nella pellicola. Alle 21.30 verrà presentato il libro Dawla di Gabriele Del Grande, scrittore e regista noto per aver firmato il film “Io sto con la sposa”. Il volume racconta il viaggio dell’autore per incontrare gli affiliati dello Stato islamico e raccontare il loro punto di vista, terminato con il suo arresto in Turchia.

Due gli appuntamenti pensati per domenica 8 luglio. Alle 21.00, si potrà ascoltare dalla viva voce di chi opera per salvare vite umane, cosa accade nel Mediterraneo, grazie all’incontro con la Ong spagnola Proactiva Open Arms. Sarà l’occasione anche per discutere degli ultimi sviluppi sulla situazione dei migranti. Più tardi, alle 22.30 si proseguirà con lo spettacolo di teatro e musica pensato insieme ai richiedenti asilo e rifugiati dei progetti Sprar gestiti da Ciac, dal titolo Ciac-Ra.

Tutti gli incontri sono completamente gratuiti e aperti al pubblico.