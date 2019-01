Ciaspolata: alle falde del monte bragalata

Un'escursione tra panorami innevati a perdita d'occhio e boschi di faggi intricati distorti dal gelo. In presenza di neve useremo le ciaspole. Da Prato Spilla saliremo in quota (se troveremo la neve scopriremo la tecnica per usare le ciaspole al meglio e senza fatica) in una cornice naturale immacolata. Rimanendo poco sotto la cresta di crinale che separa l'Emilia dalla Lunigiana raggiungeremo il punto più alto sfiorando i 1700 metri slm per godere di un panorama mozzafiato su tutta la provincia. Seguendo poi un canalone verso valle, incontreremo la Capanna Cagnin, casetta di sasso allestita a bivacco, dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. Dopo aver lasciato una frase di ricordo nel librone della capanna ci dirigeremo verso la conca glaciale del Lago Verde, un piccolo gioiello incastonato in un anfiteatro di bosco, ma senza discendere alle sponde del lago resteremo in quota per raggiungere un altro punto panoramico, la sassaia del Lago Ballano, e da qui il rientro verso Prato Spilla.



Grado di difficoltà: E (medio) – Dislivelli complessivi: +/- 300 m – Tempo di percorrenza: 5 ore. Bambini dagli 8 anni d'età



Attrezzatura richiesta: calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, pile o maglione, cuffia, (in caso di presenza di neve necessarie le ciaspole, contattare la Guida per informazioni specifiche), borraccia da 2 litri/thermos, pranzo al sacco a cura dei partecipanti.



Ritrovo e partenza: ore 10.30 presso il Rifugio Pratospilla - località Pratospilla (Monchio delle Corti PR)



Ora e luogo del ritorno: ore 17.00 in loc. Prato Spilla (Monchio delle Corti PR)



Costo a persona: adulti e ragazzi oltre i 16 anni: € 13 - bambini e ragazzi fino a 15 anni: € 7,00



Info e prenotazioni (obbligatorie):

Prenotazioni entro le ore 13.00 del giorno precedente l'escursione ai seguenti contatti: BenNature cell. 347 6952605 - e-mail: bennaturetrek@gmail.com