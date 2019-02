Cioccolato Vero: al via l'undicesima edizione

Arrivato alla sua 11° edizione, “Cioccolato Vero” regalerà come ogni anno deliziosi sapori e golose degustazioni a tutti gli amanti del cioccolato. Sarà in Piazza Garibaldi, da venerdì 22 a domenica 24 febbraio, l’appuntamento con la kermesse “Cioccolato Vero”, evento organizzato da CNA Parma in collaborazione con Acai, con il patrocinio del Comune di Parma e il prezioso contributo di Prefina Parma ed Ecipar. Un’iniziativa che ospiterà per tre giorni i migliori maestri cioccolatieri e le eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia. Per tutta la durata dell’evento il pubblico potrà assistere a showcooking a base di cioccolato, ammirare le creazioni che saranno realizzate ed esposte, acquistare il meglio delle produzioni e degustare alcune prelibatezze offerte dai maestri cioccolatieri. L’obiettivo dell’evento è far cogliere al consumatore non solo la bontà del cioccolato “vero”, cioè quello prodotto utilizzando soltanto burro di cacao come unico grasso vegetale, ma anche far conoscere l’aspetto artistico che si cela dietro a uno dei prodotti più consumati e amati dalla popolazione italiana. L’evento vuole offrire ai visitatori una vera esperienza che abbia come protagonista il cioccolato in tutte le sue declinazioni per sottolineare ancora una volta come le produzioni artigianali siano talmente ricche di tradizione, qualità e versatilità da non temere il confronto con nessun altro genere di prodotto.

Programma

Venerdì 22 febbraio

Ore 10.00 – 20.00: Apertura stand espositori

Ore 16.00– 19.00: Laboratori didattici a cura di Enaip presso “La Fabbrica del Cioccolato”

Sabato 23 febbraio

Ore 10.00 -20.00: Apertura stand espositori e laboratori

Ore 10.00 – 20.00: Giochi e laboratori didattici per bambini presso “La Fabbrica del Cioccolato” con la collaborazione di Enaip

e Associazione Googol. Realizzazione di sculture di cioccolato presso il punto Acai

Ore 11.00: Le autorità del territorio incontrano i maestri cioccolatieri

Domenica 24 febbraio

Ore 10.00 – 20.00: Apertura stand espositori e laboratori

Ore 10.00 – 20.00: Giochi e laboratori didattici per bambini presso “La Fabbrica del Cioccolato” con la collaborazione di Enaip,

Associazione Googol; sculture di cioccolato presso il punto Acai

Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 febbraio verranno realizzate sculture artigianali di cioccolato che saranno in vendita presso il Punto ACAI. Il ricavato sarà devoluto a “Verso il Sereno”, Associazione di Volontariato che ha la finalità di assistere il malato oncologico e la sua famiglia presso il reparto Day Hospital e il reparto di degenza dell'Unità Operativa Oncologica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.