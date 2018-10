cles caffe halloween party orror karaoke a premi con cena in costume

Serata Mangia e Ridi tassativamente in costume

ORROR KARAOKE a premi

cena in costume

divertimento garantito

saranno premiati

Il miglior costume

Il più stonato

Il più Bravo

Il più simpatico

IN PREMIO :

LA CENA OFFERTA DAL CLES ED UN PREMIO A SORPRESA



PRENOTAZIONI 05211475676

info@clescaffe.it

www.clescaffe.it



€ 25 a persona inluco acqua e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone



IN PIU' TAXI OFFERTO DA PIAZZA SANTA CROCE A/r PER ALMENO 4 PERSONE (PER MENO PERSONE E PREVISTO UN CONTRIBUTO DI € 5 A CORSA).

CHE ASPETTI PRENOTA LA TUA SERATA !!!

