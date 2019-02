Cluedo: delitto al Castello

Un antico maniero, un misterioso segreto e cinque invitati speciali: il Professor Plum, Miss Scarlet, il Colonello Mustard, il Dottor Verdi e la Signora Bianchi... Chi di loro ha assassinato Mister X e perché?



Cluedo è un avvincente evento investigativo che vi permetterà di vestire i panni di novelli detective. Guidati da un ispettore dell'Interpol, avrete occasione di esplorare il castello, incontrare diversi personaggi, raccogliere indizi ed assistere a scene cruciali, portando man mano alla luce i segreti che permeano l'intera vicenda e svelandone i retroscena. Il tour si concluderà con l'immancabile ritrovamento della vittima, a fronte del quale sarete chiamati a formulare la vostra accusa, individuando l'assassino, il suo movente e l'arma usata per l'omicidio. Le ipotesi da voi elaborate verranno poi messe a confronto con il resoconto dell'ispettore, che svelerà le dinamiche del delitto e proclamerà il team vincitore.



Sabato 13 Aprile 2019 - Ore 19:00 , 20:00 , 21:00 , 22:00 , 23:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Costo:

Con prevendita - 15 euro a persona tramite bonifico bancario (entro l'11 aprile)

(DETTAGLI BONIFICO:

INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO

IBAN IT90X0623012702000035734483

CAUSALE: indicare PRENOTAZIONE (nome evento) e il turno prenotato

il pagamento deve essere effettuato entro 1 giorno lavorativo dalla prenotazione)



Senza Prevendita - 20 euro a persona



Info e Prenotazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



Durata evento:

Circa un'ora e mezza



Nota:

L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo



Parcheggi più vicini:

Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello



Come arrivare:

Da Milano o da Bologna: Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.



Da Parma: Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.

