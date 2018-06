come creare saponi natuali - metodi e consigli pratici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione, e si propone di fornire le basi per realizzare prodotti naturali e sostenibili Sostenibilità, riciclo, autoproduzione: c’è una progressiva e costante attenzioni nei confronti di questi temi di cui si sente sempre più discutere, ma cosa significano realmente? Significano essere più consapevoli riguardo quello mangiamo, i prodotti che usiamo per pulire, creme e cosmetici che utilizziamo e spalmiamo sulla nostra pelle. La maggiore attenzioni nei confronti di questi aspetti è certamente apprezzabile, ma forse ogni tanto occorrerebbe anche assumere un ruolo attivo, in-formandosi e imparando - per esempio - a realizzare in maniera autonoma, in casa propria, una parte dei cibi e dei prodotti che si utilizzano. È questo l’approccio con cui nasce il primo tentativo in tal senso di Ultima Voce, associazione di promozione sociale e culturale: sensibilizzare le persone su questi argomenti e fornire metodi e consigli pratici per permettere a tutti di muovere i primi passi nel fantastico mondo dell’autoproduzione. Il 22 giugno si terrà infatti a Parma il minicorso “Come creare saponi naturali in casa”, durante il quale sarà possibile apprendere come, con ingredienti economici, domestici e di facile reperibilità, sia possibile divertirsi creando dei prodotti naturali e rispettando l’ambiente. L’incontro, che si concluderà con un gustoso aperitivo al fine di creare un ambiente informale e conoscersi meglio, è aperto a tutti, ma per una migliore organizzazione è necessario pre-registrarsi scrivendo a eventi.ultimavoce@gmail.com. “Come creare saponi naturali in casa” è anche su Facebook a questo link https://www.facebook.com/events/467744673653788/.