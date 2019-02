come può un hotel fare branding oggi? hotel brand training 5 e 6 aprile!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Venerdì 5 e Sabato 6 aprile 2019 all'Hotel Ramada Encore Bologna prenderà vita la prima edizione di Hotel Brand Training, progetto nato da una collaborazione tra Digital Marketing Turistico e Retorica Comunicazione. E' un corso di formazione di due giornate full-time dove il focus sarà su tutti gli aspetti che oggi devono essere considerati da una struttura ricettiva nella costruzione del proprio brand. Come impostare un sistema di marketing efficace, come usare Instagram e Facebook per generare nuove prenotazioni, si parlerà di Revenue Management e tariffe, di video marketing, reputazione online e contenuti, di Home Staging e tanto altro. L'idea nasce dalla necessità di ogni struttura ricettiva di differenziarsi, cercando di incontrare al meglio le esigenze del proprio pubblico, lavorando in primis sul proprio brand e poi su tutte le componenti che fanno capo all'ospitalità. Ma come può un hotel fare branding oggi? Creando consistenza tra tutti gli elementi e strumenti digitali e non, puntando a trasmettere valori e modus operandi con l'obiettivo di non fissare il proprio "nome" nella testa delle persone. Per questo è necessaria una strategia integrata e completa di ogni strumento ed è per questo che sul palco si alterneranno dodici relatori, suddivisi su due giorni, ognuno con il proprio background di competenze ed esperienze pratiche da condividere coi partecipanti. Tra i dodici nomi scelti per il programma di Hotel Brand Training ci sono almeno quattro autori di libri sul tema, un volto noto della televisione, numerosi co-autori in altre pubblicazioni, creatori di progetti in rami specifici del turismo e professionisti di altissima esperienza a garanzia di un momento formativo di alta livello ed innovativo. Una lunga serie di checklist su vari ambiti operativi per riuscire a curare il proprio brand con la stessa cura con cui si curano le proprie strutture ricettive. Per info ed iscrizioni, potete consultare il sito https://hotelbrandtraining.it/