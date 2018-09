comix si fa - impariamo a disegnare fumetti!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Presentazione del corso giovedì 18 Ottobre alle ore 17,00. Il corso ha l'obiettivo di insegnare le basi del disegno a fumetti incentivando e stimolando contemporaneamente le capacità espressive dei singoli partecipanti all'insegna dell'apprendere divertendosi. Un corso non solo teorico ma che dedica ampio spazio alla pratica, al disegno, alla costruzione del racconto. Ogni lezione prevede una parte teorica di non più di 15 minuti e una parte pratica in cui i partecipanti potranno dare libero sfogo alla propria creatività supportati dai docenti che forniranno, consigli, suggerimenti, indicazioni per acquisire quelle competenze semplici ed utili a disegnare ed illustrare le proprie storie in futuro. L'organizzazione e gestione del corso è a cura dello Studio Bon Toon e la docenza è tenuta da professionisti che operano da oltre 30 anni nell'ambito della comunicazione aziendale, della illustrazione pubblicitaria ed editoriale e della didattica. Gli argomenti trattati: PRIMA SESSIONE - DISEGNIAMO IL FUMETTO I vostri fumetti preferiti - Conoscere gli strumenti - Disegnare un personaggio - Disegnare realistico - Volto ed espressioni - Espressioni con il corpo - Il movimento - Le prospettive - Costruire la scena SECONDA SESSIONE - DISEGNIAMO UNA STORIA Nuovi strumenti di disegno – Inchiostrare - Tavola e vignette - Baloons e lettering - Colorare i fumetti - Disegnare la Copertina - Sceneggiatura e disegno della storyboard - Composizione finale Durata e programmazione: Il corso è strutturato in due sessioni quadrimestrali, da Ottobre 2018 a Gennaio 2019 e da Febbraio a Maggio 2019. Le lezioni sono settimanali e durano due ore. Costo 78 Euro mese, comprendente anche assicurazione e materiali d'uso. Pagamento della quota: 156 euro all'inizio di ogni bimestre. I genitori possono scegliere di iscrivere i figli per l'intero corso annuale oppure per i primi 4 mesi e rinnovare eventualmente l'iscrizione al termine della prima sessione. Sono previsti sconti per iscrizione annuale e secondo figlio. Il corso si avvia con un minimo di 12 partecipanti. info ed iscrizioni: 0521 460877 - corsi@bon-toon.com / www.bon-toon.com