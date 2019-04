Anastasio in concerto a Parma

Anastasio arriva live nei più importanti club italiani con la sua prima tournée “La fine del mondo tour 2019”. Dopo aver portato i led dei riflettori e i bassi alla Cappella Sistina sul palco di X Factor, è tornato sul luogo del delitto ed è partito da Milano il live dell’artista rivelazione con uno show unico ed energico, un mix di libertà espressiva, provocazione e urgenza poetica. La data di Parma è prevista per giovedì 11 aprile, andata sold out in pochi giorni, come quasi tutte le tappe del tour. Inizio concerto previsto per le 21:00. Studente ventunenne, Marco Anastasio non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa e tirarlo fuori con l’urgenza del periodo in cui viviamo attraverso una scrittura originale, fatta di rabbia e rime, che rappresenta un unicum della scena italiana. Il suo primo singolo “La fine del mondo”, prodotto da Don Joe, ha già conquistato il Disco D’oro, debuttato al 1° posto su iTunes, Apple Music e Spotify e al 1° posto della classifica Fimi/Gfk e fa parte del suo Ep appena pubblicato per Sony Music. Oltre al singolo omonimo, nel disco anche i brani “Ho lasciato le chiavi”, “Generale”, “Un adolescente”, “Autunno (feat. Bowland)” e “Costellazioni di Kekab”.

