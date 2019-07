Edda in concerto a Montechiarugolo

Stefano “Edda” Rampoldi è il primo protagonista delle anteprime estive del Barezzi Festival 2019, tre appuntamenti dedicati ad un pubblico eterogeneo, abituato al crossover di generi caratteristico del festival, tra musica d'autore, contemporanea, rock ed electro-pop. I concerti si terranno all'ombra delle mura del suggestivo castello medievale di Montechiarugolo, in contemporanea alla manifestazione “Dall’Alabastro allo Zenzero”, immersi in un’atmosfera dal sapore fiabesco e incantevole. Edda è noto nella scena musicale italiana in quanto indimenticata voce dei Ritmo Tribale, seminale band del rock nostrano che raggiunse l'apice della notorietà tra la fine degli anni '80 e i '90. Nel 1996 fa il suo esordio solista con “Semper Biot” frase in dialetto milanese che significa “sempre nudo”, primo disco dopo tredici anni lontano dalle scene, realizzato in collaborazione con Walter Somà.

L’album viene registrato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani e presentato dal vivo aprendo spesso i concerti degli amici Afterhours e viene nominato tra i finalisti del Tenco come miglior opera prima. Il secondo lavoro è un EP uscito a settembre 2010, “”In orbita”. Nel 2012 arriva “Odio i vivi”, seguito nel 2014 da “Stavolta come mi ammazzerai?”, inciso con Fabio Capalbo, titolare della Niegazowana che pubblica i dischi di Edda. Nel 2017 esce “Graziosa utopia”, quarto album in studio dell'artista, che arriva finalista al Premio Tenco 2017. Nel 2019, dopo la pubblicazione del primo singolo "E se", Edda pubblica un nuovo disco, "Fru fru", un invito ad affrontare la vita con leggerezza con cui il cantante milanese ha voluto celebrare il lato più spensierato della sua esistenza, con quel tocco di genuina follia che da sempre ne caratterizza l’inventiva. A dispetto dell’apparenza, “Fru Fru” è un disco decisamente complesso, in cui la semplicità di ascolto può trarre piacevolmente in inganno.

A precedere Edda sul palco di Montechiarugolo sarà Emanuele Nidi, cantautore e polistrumentista parmigiano che nel 2019 ha pubblicato il disco d’esordio “La tua bellezza in fiore”. Gli appuntamenti successivi con le anteprime estive del Barezzi Festival 2019 sono fissati per il 12 luglio, quando salirà sul palco l’irresistibile duo electro-pop La Rappresentante di lista, assoluta rivelazione di quest'anno, e il 19 luglio, con il cantautorato lirico, a metà tra classicità e contemporaneità di Guido Maria Grillo. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito ed inizieranno alle ore 22:00.