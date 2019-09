Gang e The Criminal Chaos: il Colombofili freme

Due concerti imperdibili!

GANG + THE CRIMINAL CHAOS

sabato 14 settembre - dalle ore 21,30 - al Circolo Arci Colombofili in via dei Mercati (PR).

GANG La Gang è la Banda dei Fratelli Severini, una sorta di carovana di musici ribelli che imperversa per i territori di questo Paese da 30 anni. I Gang, band storica del rock italiano nata all’inizio degli anni 80, con 10 album all’attivo, eredi italiani delle sonorità del periodo punk londinese, sono nati dal progetto dei fratelli Severini, Marino e Sandro, nativi di Filottrano in provincia di Ancona. Da sempre politicamente e socialmente molto attivi e impegnati, sono una delle più note band militanti nel panorama musicale italiano e disponibili in svariate situazioni a mettere la loro musica al servizio di ideali e progetti con un unico grande filo conduttore: i diritti umani e la solidarietà. Durante il loro percorso il rapporto con l’arte e la musica si è modificato rispetto all’idea originaria, sviluppando così nel tempo la metafora e il linguaggio profetico come antidoto alla perdita della memoria individuale e collettiva: uno dei mali della società italiana contemporanea. Il progetto è quindi quello di fondere il rock con la tradizione popolare, nel senso di dare una vera identità culturale alla propria musica, che vuole essere, in mezzo alla lotta delle contraddizioni, un punto di riferimento e uno strumento di aggregazione, un genere più folk, o meglio combat folk THE CRIMINAL CHAOS “The Criminal Chaos”: un incontro tra il cantante Nik Bergogni e l'amico bassista Pablo Chittolini. il batterista Emanuele Castagneti e il chitarrista Mirco Caleffi, in arte “Keffia”, alle sonorità elettroniche Ivan Chittolini. Ingaggiato il batterista Helder Stefanini...

Il sound è da subito magico, sudato e ricercato ! Il debutto ufficiale della band avviene con la pubblicazione del singolo “Smalltown Boy” - rivisitazione della celebre hit dei Bronski Beat - i Criminal Chaos presentano uno show live divertente e accattivante dal nome “No 80’s dead!“ con le hit più conosciute degli anni Ottanta totalmente riarrangiate in chiave rock. Successivamente la band lavora a stretto contatto con l’ingegnere del suono Roberto Barillari, che ha curato e mixato il suono in diverse produzioni di: Lucio Dalla, Negramaro, Gianmaria Testa, Samuele Bersani, Stadio, Paolo Conte, Zucchero, Francesco Guccini e tanti altri big. Esperienza e la professionalità di Barillari aiutano crescere i Criminali Chaos dal punto di vista sonoro e artistico Con Fabrizio Grossi - produttore italoamericano dalle collaborazioni altisonanti con artisti della personalità di Steve Vai, Billy Gibbons/ZZ Top, Joe Bonamassa, Ice T, Dave Navarro, Steve Lukather e molti altri artisti sulla scena mondiale . il gruppo di Parma - realizza nel giugno del 2018 un LP composto da sette brani inediti, dal titolo “Surreal Reality”, mixato successivamente da Fabrizio Grossi nel suo studio di North Hollywood e masterizzato da Pete Doell all’Aftermaster Studios in California.

Durante le sessioni in studio la band lavora e collabora con Fulvio Ferrari, arrangiatore e compositore, nonché tastierista di Luca Carboni, il cui ruolo risulta fondamentale per la composizione di armonie corali, creando un sound sognante e psichedelico. Nel giugno 2019 i Criminal Chaos, firmano un importante contratto con Divinazione che assegna a Francesco Caprini la direzione manageriale della band ed a Franco Sainini la direzione dell’ufficio stampa Con i Criminal Chaos Fulvio Ferrari nel ruolo di direttore live all’interno del gruppo e Giovanni Pigino come tecnico del suono,. Sarà l’occasione per festeggiare il matrimonio di Mario Berciga "BECCI" & CATIA, non solo una festa... un appuntamento unico… e la serata non finirà così… ► Ingresso riservato soci Arci ► Apertura Circolo ore 21:30 ► Inizio spettacoli ore 22:00 ► Per informazioni: 348-2467211