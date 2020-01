I Kraftwerk al Teatro Regio il 23 maggio

I Kraftwerk, giganti della musica elettronica d’avanguardia, saranno al Teatro Regio di Parma il 23 maggio con il loro 3-D tour per la speciale anteprima di Parma Città della Musica 2020 che nel mese di luglio, per il secondo anno, animerà il Parco della Cittadella di Parma.

Paesaggi sonori, originali sperimentazioni con la robotica e altre tecnologie sono ancora il segno distintivo del collettivo tedesco che soprattutto nelle performance dal vivo fa emergere con forza una profonda e mai sopita fiducia nell’interazione tra uomo e macchina. Dinamica ribadita con forza nel maestoso 3-D tour dove i Kraftwerk, combinando musica e arti performative, danno vita a una vera e propria opera d’arte totale: per alcuni un ritorno alle origini, alla scena artistica e musicale della Düsseldorf degli anni ‘70.

I Kraftwerk nascono nel 1970 dall’unione di Ralf Hütter e Florian Schneider, due studenti del Conservatorio della città tedesca, ma la composizione della band varia più volte nei primi anni di vita. Il primo successo è Autobahn (1974), capolavoro assoluto della musica elettronica del periodo, ma la notorietà arriva con il successivo Radio-Activity. Il momento di massimo fulgore ha il suo apice nel 1981, di quel periodo sono successi come Trans Europe Express, The Man-Machine e Computer World. Da lì in avanti la loro carriera diventa più frammentaria, ma il gruppo non abbandona la ricerca, spingendo sempre più avanti i limiti della musica elettronica della quale rappresentano tutt’ora un’avanguardia.

Negli ultimi anni, i Kraftewerk sono tornati alla ribalta a partire dalla retrospettiva The Catalogue, ospitata nel 2012 al MoMA di New York. Alla serie di concerti in 3D al MoMA sono seguite ulteriori presentazioni alla Tate Modern Turbine Hall di Londra), all’Akasaka Blitz di Tokyo, all’Opera House di Sydney, alla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi, alla Neue National Galerie di Berlino e al Guggenheim Museum di Bilbao.

Nel 2014, il fondatore dei Krafwerk, Ralf Hütter, è stato insignito del prestigioso Grammy alla carriera e, nel 2018, i Kraftwerk si sono anche aggiudicati il Grammy per il miglior album di musica dance ed elettronica con 3-D The Catalogue, una rivisitazione in chiave high-tech dei precedenti lavori della band. I Kraftwerk, attualmente formati da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert e Falk Grieffenhagen, sono in lizza per entrare nella Rock & Roll Hall of Fame di Cleveland dedicato alla memoria di alcuni tra i più importanti artisti, produttori, ingegneri del suono e personalità che hanno influenzato l’industria musicale.

Il festival Parma Città della Musica è organizzato da Puzzle Concerti e Intersuoni, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, co-organizzato con il Comune di Parma. L’edizione 2020 di Parma Città della Musica, che vedrà Sting salire sul palco del Parco della Cittadella con la prima data italiana del My Song Tour 2020, è inserita nel calendario delle iniziative di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020.