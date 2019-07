Carl Brave fa tappa a Parma

Dopo aver tagliato il nastro di partenza di Notti Brave a Teatro con le prime date del tour indoor che ha registrato il sold out per tutti gli appuntamenti in calendario e ha già guadagnato gli

applausi di pubblico e critica, grazie allo spettacolo dinamico che Carl Brave mette in scena, a una band affiatata, ai nuovi arrangiamenti dei brani e alla regia di Giancarlo Sforza, il produttore

romano annuncia le nuove date confermate del NOTTI BRAVE Summer Tour. Per i concerti outdoor Carl Brave sarà accompagnato ancora una volta dalla sua band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna(basso), Lorenzo Amoruso (chitarra),

Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba).



Carl Brave prosegue il tour dopo il suo ultimo lavoro discografico “Notti Brave (After)”, anticipato dal primo singolo estratto “Posso”, cantato con Max Gazzè (DISCO di Platino). L’album è composto da sette tracce che sono il naturale sequel di “Notti Brave”, pubblicato a maggio 2018, entrato al Primo posto della classifica dei dischi più venduti e già Disco di PLATINO (certificato Fimi/GFK), mentre il brano “Fotografia”, singolo di debutto, ha ottenuto la Certificazione TRIPLO PLATINO.

COME ARRIVARE al Parma Music Park:

Località San Polo di Torrile

via B. Buozzi, 3, 43056 Torrile (Parma)



◆ GOOGLE MAPS ◆

Clicca qui: http://bit.ly/GoogleMaps_ParmaMusicPark



◆ BUS ◆

Per raggiungere San Polo di Torrile in autobus da Parma puoi consultare il sito della TEP al seguente indirizzo: www.tep.pr.it/

Oltre alle linee extraurbane arriva l'autobus n°7. La fermata più vicina è S.Polo st. Asolana Via Fermi a circa 700m da Parma Music Park.



◆ TRENO ◆

La stazione di San Polo di Torrile si trova sulla linea Parma - Brescia e dista poco più di 1 km dal Parma Music Park, circa 10-15 minuti a piedi. E' la prima fermata in treno da Parma, circa 10 minuti di treno. Ulteriori informazioni le puoi trovare su: http://www.trenord.it/it/home.aspx