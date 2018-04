Ermal Meta in concerto

ERMAL META, vincitore della 68° edizione del Festival di Sanremo, si esibirà sabato 1 settembre a Langhirano (PR) col suo nuovo e attesissimo tour “NON ABBIAMO ARMI”.

Lo spettacolo caratterizzerà la ventunesima edizione del prestigioso Festival del Prosciutto di Parma. Come consuetudine, si terrà sul palcoscenico allestito appositamente presso Piazzale Celso Melli a Langhirano (PR). Questo evento è promosso dal Comune di Langhirano, con il contributo organizzativo di CAOS Organizzazione Spettacoli.

Unico consiglio valido è.. affrettatevi per il biglietto!

Una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo; 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana. Ermal Meta è veramente un caso unico ed è tra le penne più illuminate dell’ultimo decennio; solo negli ultimi 5 anni, 8 dischi di platino e 7 ori.

Nel 2016 i pezzi più trasmessi che portavano la sua firma erano addirittura 7, compresi Odio Le Favole (presentata al Festival) e la successiva A Parte Te, ormai diventata un classico della musica d’autore italiana: entrambi i brani sono tratti dall’album d’esordio Umano i cui rispettivi video hanno totalizzato milioni di visualizzazioni. Ermal Meta si è concesso anche il lusso di vincere con 2 suoi pezzi The Voice (Alice Paba - Parlerò d’amore) e Amici (Sergio Sylvestre – Big Boy).

Il 2017 è stato un anno ricco di premi e riconoscimenti: il podio tra i Big a Sanremo 2017, il Premio Critica Mia Martini e il Premio per la miglior cover. Premio per il Miglior Tour 2017 con “Vietato Morire” costellato di sold-out. Giudice di Amici. Vincitore della categoria Best New Artist Music Awards di MTV, grande protagonista dei Wind Music Awards, Best Italian Act agli MTV EMA di Londra, certificazione del Platino per l’album Vietato Morire e anche un tour internazionale tra Europa, Stati Uniti e Canada.

Il 2018 è partito con la vittoria al 68esimo Festival di Sanremo con la canzone NON MI AVETE FATTO NIENTE, presentata da Ermal Meta in coppia con Fabrizio Moro. Il brano, scritto a sei mani con Andrea Febo ha vinto a furor di popolo. La canzone è stata affiancata da un video con un immenso impatto emotivo, realizzato da un gigante del cinema italiano: Michele Placido.

Il 9 Febbraio è stato pubblicato da Mescal (distribuito da Sony Music) il 3° progetto solista dell’artista, NON ABBIAMO ARMI: che ha debuttato al 1° posto della classifica di vendita.

Dopo pochi giorni è stato certificato con il disco d’Oro il singolo NON MI AVETE FATTO NIENTE cantato in coppia con FABRIZIO MORO e ad un mese esatto dalla pubblicazione, anche l’album è diventato ORO. NON ABBIAMO ARMI, il 3° album da solista - giudicato da stampa e pubblico “il più bello” - è composto da 12 canzoni inedite fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità vestiti con suoni e melodie, che confermano il grande talento di ERMAL META.

I biglietti per il concerto sono in vendita presso le abituali prevendite:

ARCI Parma Via Testi, n. 4 – Parma

Music Mille Piazza Arturo Balestri, n. 51/A – Parma

Parma Point Strada Garibaldi, 18 – Parma

Bar Il Gambero Via Tanara, 1 – Langhirano (PR)

Serendipità Via San Martino n. 2 – Traversetolo (PR)

Mariposa Dischi / Caffarri Piazza Repubblica n. 11 – Sant’Ilario (RE) Si ricorda che i biglietti sono disponibili anche sul circuito www.ticketone.it

Biglietto: posto unico euro 25,00 + diritti di prevendita

Per informazioni:

ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli 0521-706214 - info@arciparma.it