conferenza - dibattito ugl noceto

Il giorno 12 febbraio 2018 a Noceto, si è svolta una conferenza dibattito organizzata dall'UGL, dal titolo: "La buona amministrazione pubblica: dalla lotta agli sprechi all'anticorruzione". I relatori Avv. Massimo De Matteis (candidato alla camera per Fratelli D'Italia), e l'avv. Gaetana Russo, hanno egregiamente snocciolato temi solitamente ostici, quali la gestione degli appalti e la necessità che in essi venga garantita trasparenza durante le gare d'appalto e la normativa "Whistleblowing"; legge atta a cercare di tutelare il dipendente che segnala un infrazione sul posto di lavoro per il bene della collettività, cercando di mantenere doverosamente il suo anonimato per evitarne ritorsioni. All'evento ha moderato il segretario provinciale di Parma dell'UGL autonomie locali, Cav. Matteo Impagnatiello.