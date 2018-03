conferenza su autorealizzazione e successo a parma

Che cos’è l’autorealizzazione ?

In che modo la Coscienza Individuale, Familiare e Collettiva può impedirmi di raggiungere il successo ?

Come posso sciogliere i sensi di colpa, blocchi energetici legati all'albero genealogico e alla lealtà familiare ?

È possibile ritrovare soddisfazione, entusiasmo, gioco, divertimento e vivere pienamente la mia vita ?

In che modo le Costellazioni Familiari Sistemiche aiutano in questa esplorazione ?

A queste domande risponderà Janhu Silvio Crispiatico, Facilitatore in Costellazioni Familiari formatosi alla Scuola Olistica della Città della Luce.







INGRESSO LIBERO

--------------------------------------------------------------------------------

È necessaria la prenotazione





CONFERENZA POMERIDIANA

dalle 18:00 alle 19:30

Prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-conferenza-pomeridiana-su-autorealizzazione-e-successo-a-parma-44196282270



CONFERENZA SERALE

dalle 20:30 alle 22:00

Prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-conferenza-serale-su-autorealizzazione-e-successo-a-parma-44218818677







SEMINARIO DI COSTELLAZIONI FAMILIARI

--------------------------------------------------------------------------------

Domenica 15 aprile 2018

Per chi lo vorrà, Janhu Silvio Crispiatico terrà un seminario sull’argomento con il metodo delle Costellazioni Familiari Sistemiche.







DOVE

--------------------------------------------------------------------------------

Forma RED

Villa Serendipity

Via G. Sambataro 15

43012 Fontanellato PR

https://goo.gl/maps/Gf1yjF6QJzm







PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

--------------------------------------------------------------------------------

Donatella: 389.6531691 - d.bussolati@gmail.com

Janhu: 393.9374116 - costellazioni@ecommunication.it







RELATORE

--------------------------------------------------------------------------------

Janhu Silvio Crispiatico

Facilitatore in Costellazioni familiari e Sistemiche.

Formazione presso la Scuola Olistica "La Città della Luce"

Maestro di Reiki

Laureato in Informatica