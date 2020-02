conoscere il verde #verdeecittà

Lo Studio Bertani, (Strada al Ponte Caprazucca 7, Parma -PR)

già partner di Parma Home Restaurant e di Week End Letterari Fest è lieto di presentare:

Sabato 29 Febbraio 2020 ore 18:00 l’evento:

CONOSCERE IL VERDE

(per capire come gestire gli alberi in ambiente urbano pensando al futuro)



A Parma, capitale della food valley, capitale della cultura per il 2020 e in nomination per città green per il 2022 un evento che vuole far dialogare amministrazioni, associazioni che si occupano del verde e cittadini.

Dopo aver trattato del cibo e della cultura da questo studio professionale parte l’idea di parlare del verde, affrontandolo con un esperto arbicoltore Stefano Lorenzi. Modera l'incontro Isabella Grassi.

Stefano Lorenzi è arbicoltore professionista ed è nel settore dal 1994, (FitoConsult di Varese), utilizza la tecnica del Tree Climbing, ha collaborato con Bob Weber, Ken Palmer e Rip Tompkins, climber e professionisti di fama internazionale, per l'organizzazione di vari workshop in giro per l'Italia con tema principale l’abbattimento controllato (Tree Rigging). Utilizza la frizione di abbattimento Hobbs eseguendo lavori di abbattimento controllato. Sempre in continuo aggiornamento ha partecipato a corsi professionali in diversi Paesi d'Europa tra cui Francia, Belgio, Spagna, Danimarca, Norvegia e Svezia. Collabora dal 2004 con Mark Chisholm, arboricoltore e formatore di caratura mondiale, per la realizzazione di corsi e workshop che hanno come tema l'abbattimento di alberi con autogru, abbattimento controllato e movimentazione in pianta, è istruttore di Tree climbing e abbattimento controllato presso la Scuola Agraria del Parco di Monza. Dichiara sul suo sito https://www.arboricoltorestefanolorenzi.it che il suo obbiettivo è quello di rimanere sempre aggiornato e di collaborare sempre di più con colleghi e aziende del settore che, come lui, portano avanti le idee di corretta arboricoltura urbana, per dare un servizio sempre più professionale nella cura degli alberi dei nostri parchi e delle nostre città.

Il suo intervento seguirà le seguenti linee guida:

- introduzione

- la situazione attuale in alcune città d’Italia

- la situazione di Parma

- cosa dovrebbe contenere un buon regolamento del verde

- le responsabilità dei Comuni

- le responsabilità dei cittadini

- la corretta cultura del verde

- le azioni pratiche buone e giuste da intraprendere

- come si prospetta il futuro



L’incontro vuole vedere coinvolte sia le amministrazioni locali che le associazioni e cooperative di settore ma vuole essere aperto e coinvolgere anche i cittadini per avviare al meglio un dialogo vista la candidatura di Parma a città green ottenendo così una collaborazione e migliorare l’immagine anche sui social.