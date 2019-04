Consorzio Casalasco del Pomodoro a Cibus Connect

sarà anche il pomodoro, e non solo, firmato dai due noti brand del Consorzio Casalasco, Pomì e De Rica, alla seconda edizione di Cibus Connect, in programma alla fiera di Parma il 10 e 11 aprile.

Il Consorzio Casalasco del Pomodoro sarà presente con una propria postazione nel Padiglione 06 allo stand E054.

Oltre alle varie declinazioni del pomodoro a marchio Pomì e De Rica, quest’ultimo presenterà anche la linea legumi provenienti esclusivamente da agricoltori italiani, con una filiera controllata, dal campo alla tavola, in ogni suo passaggio. Caratteristiche che si riscontrano in tutti i prodotti del Consorzio Casalasco; prodotti ideali come base per un’alimentazione all’insegna del gusto e del benessere.

Sarà inoltre allestito un cooking point De Rica nel quale sarà possibile degustare alcune pietanze capaci di far meglio apprezzare il sapore e la bontà del pomodoro e dei legumi.

A Cibus Connect sono attesi circa 10 mila visitatori professionali, di cui il 30% provenienti dall'estero. Molti i top buyer provenienti da Stati Uniti, Asia ed Europa.