consulenze in tazza piccola | let's pitch

Udite udite!



Durante il Coworking Trial Day mensile, un coworker di Officine On/Off metterà a disposizione le sue competenze per fornire alle persone interessate una micro consulenza gratuita.



Questo mese sarà la nostra Alessandra Barale, Business English Language Trainer, ad aiutarvi a comunicare al meglio il vostro business in lingua inglese.



CONTENUTI

L’obiettivo è trovare il più efficace stile comunicativo in inglese orale per presentare se stessi, il proprio progetto e i servizi offerti.

Oggetto della consulenza:

- Analisi del pitch

- Consigli e feedback pratici su come renderlo più efficace e spunti su cui lavorare in futuro



DURATA

La consulenza dura al massimo 30 minuti / persona per massimo 2 persone (in presenza, non da remoto).



REQUISITI

Conoscenza base della lingua inglese. I partecipanti dovranno presentarsi al colloquio con una bozza del loro pitch già scritto in inglese. Non verranno effettuate traduzioni dall'italiano all'inglese.



PRENOTAZIONE

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti previa registrazione cliccando qui: http://bit.ly/2s0nA7B



BIO CONSULENTE

Alessandra Barale è Business English Language Trainer.

Aiuta professionisti, aziende e privati a comunicare in modo efficace in inglese, con lo scopo di creare relazioni e connessioni per avere successo sul lavoro e nella vita. Bilingue, con esperienza pluriennale presso aziende, enti di formazione, professionisti in Inghilterra, Spagna, Italia e Polonia. Laureata in lingue, Certificata Cert IBET – Business English by English UK and Trinity College London.

Aree di specializzazione:

English for football (saper gestire conferenze stampa a livello internazionale nei top club);

English for conferences (saper parlare in pubblico in inglese in modo strutturato ed efficace);

Inglese per commercialisti, medici, architetti, manager aziendali.



QUANDO & DOVE

Martedì 3 dicembre 2019

Dalle 14.30 alle 15.30

c/o Meeting Room, 2° piano di Officine On/Off

Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



CONTATTI

e-mail: corsi@officineonoff.com

telefono: 0521. 270841

