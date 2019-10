consulenze in tazza piccola | seo

A partire da ottobre 2019, durante il Coworking Trial Day mensile, un coworker di Officine On/Off metterà a disposizione le sue competenze per fornire alle persone interessate una micro consulenza gratuita. Questo mese sarà la nostra Natalia Bebekh, SEO&SEM Strategist, a dedicare un’ora del suo tempo a un check up del vostro sito web in ottica SEO.



CONTENUTI

~ Breve analisi del sito per capire come ottimizzarlo

~ Verifica degli errori per implementare la comunicazione

~ Consigli su come avere un sito web intuitivo e veloce rendendo il vostro business più efficace ed essere trovati da potenziali clienti



DURATA

La consulenza dura al massimo 30 minuti / persona per massimo 2 persone (in presenza, no da remoto).



REQUISITI

Avere un sito web da analizzare; nel caso non fosse possibile, verrà richiesta al partecipante una breve descrizione dell’attività ed eventuali siti web dei competitor.



PRENOTAZIONE

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti previa registrazione cliccando qui http://bit.ly/33Hk7Z0



BIO CONSULENTE

Natalia Bebekh è SEO&SEM Strategist. Si occupa di posizionamento dei siti web SEO, Pay Per Click e analisi dei dati digitali. Inizia il suo percorso professionale a Kiev nell’ambito delle finanze e della contabilità internazionale, per poi dedicarsi agli ambiti SEO e Web Marketing a livello professionale dal 2011. É Google Adw&Analytics Certified Partner. Segue diversi progetti internazionali di Web Marketing a 360°, compreso SEO&SEM in lingua russa.

www.seoway.it



QUANDO & DOVE

Martedì 5 novembre 2019

Dalle 10.00 alle 11.00

c/o Meeting Room, 2° piano di Officine On/Off

Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



CONTATTI

e-mail: corsi@officineonoff.com

telefono: 0521. 270841

