contile addosso 2019 - rassegna artistica

L’Associazione di Promozione Sociale DolceAcqua, fondata nel 2011, da anni è attiva sul territorio della Valceno e si impegna in progetti legati alla valle e alla valorizzazione delle arti in qualunque forma espressiva. L’Associazione gestisce il Circolo Culturale San Leonardo di Contile dal 2013, che è diventato negli anni un vero e proprio fulcro per la valle, si impegna inoltre nei progetti più disparati godendo dello spazio del Circolo e del borgo e dando vita a diverse attività: i Laboratori (Vigna, Pasta fatta in casa, Panificazione, Serigrafia), i Mercati Solidali GAS ValCeno, il Centro Estivo, le giornate culinarie a tema, le raccolte di stagione.



Anche quest’anno Contile si arricchisce della rassegna artistica Contile adDOSSO, giunta già alla seconda edizione; il festival, che si appropria del toponimo del monte che sovrasta il paese, il Dosso, si svolgerà a Contile tutti i sabati e le domeniche dal 13 luglio al 18 agosto 2019.



L’intento dell’Associazione di Promozione Sociale DolceAcqua è quello di valorizzare le peculiarità della valle, con la rassegna artistica Contile adDOSSO, Contile si colora a festa con i tanti spettacoli pensati e preparati per il piccolo borgo.

Gli artisti che animeranno i fine settimana contilesi sono tra i più variegati: si è cercato di valorizzare le risorse del territorio dando al contempo spazio alle realtà nascenti.

La rassegna si inaugura sabato 13 luglio con una giornata di festa che vede protagonisti gli artigiani del GAS ValCeno, il laboratorio di giocoleria dedicato ai più piccoli e lo spettacolo di equilibrio e di fuoco che illuminerà la serata con Cisko, direttamente dalla Lombardia. Segue domenica 14 luglio dalle 18.00 con il gruppo Magical Box, già ospite della prima edizione e ormai affezionato alla rassegna. La settimana successiva prenderà luogo un unico importante evento, niente meno che la quinta edizione della ValCeno River Race, la gara di canoe di cartone sul torrente Ceno, aperta a tutti, anche quest’anno in località Gerra Cella di Bardi.

Riprende la rassegna il 27 luglio con un’altra realtà già presente durante la prima edizione di Contile adDOSSO: il collettivo teatrale Serraglio di Baladam con lo spettacolo Fare ancora la veglia, dalle ore 21.30; il giorno successivo lo stesso collettivo teatrale curerà un particolare laboratorio-spettacolo giocato sulle ombre dal titolo Viaggio con ombra, dalle 16 alle 18.

Agosto si apre con un delicato Tributo a De André con Giorgio Schiavo il 3 agosto, mentre domenica 4 agosto il Torototela Show ci farà ridere e sognare con le sue storie bizzarre che nascondono messaggi molto importanti. Il 10 di agosto le stelle cadono a suon di musica e balli nel cielo di Contile grazie ai Puerto Sureño, con i loro ritmi dal sud del mondi, dalle ore 22.00. L’appuntamento dell’11 agosto non ha bisogno di presentazioni: non può mancare neanche quest’anno la baracca dei burattini del Teatro Medico Ipnotico a Contile! L’ultimo sabato di Contile adDOSSO ospiterà i racconti di Mario Ferraguti che dalle 18.00 presenterà il suo ultimo libro La ballata del vento, a seguire festa e balli sul sagrato della chiesa organizzati dal gruppo San Leonardo di Contile. Infine non può esservi chiusura più magica che un pomeriggio con il Mago Luca, domenica 18 agosto alle 18.00.



Tutti gli spettacoli sono gratuiti e, per chi vuole, ci sarà la possibilità di cenare (nel caso degli eventi di sabato), di pranzare e godersi gli aperitivi a tema (nel caso degli eventi della domenica). Si ricorda che tutti i venerdì sono all’insegna della pizza rustica nel forno a legna.

Le informazioni e gli eventi relativi al festival saranno pubblicati sulla pagina Facebook Associazione DolceAcqua e sul sito http://associazioneculturaledolceacqua.blogspot.it/