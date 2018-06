contile addosso - rassegna artistica

L'Associazione di Promozione Sociale DolceAcqua è lieta di presentare la rassegna artistica Contile adDOSSO: due mesi di teatro, musica, arte, cucina, danza guidati dalla passione per le cose belle e l'amore per la valle che ospita Contile, la Val Ceno.



L’Associazione di Promozione Sociale DolceAcqua, fondata nel 2011, da anni è attiva sul territorio della Valceno e si impegna in progetti legati alla valle e alla valorizzazione delle arti in qualunque forma espressiva. L’Associazione gestisce il Circolo Culturale San Leonardo di Contile dal 2013, che è diventato negli anni un vero e proprio fulcro per la valle.



L’Associazione di Promozione Sociale DolceAcqua si impegna in diversi progetti godendo dello spazio del Circolo e del borgo e dando vita a diverse attività: i Laboratori (Vigna, Pasta fatta in casa, Panificazione, Serigrafia), i Mercati Solidali GAS ValCeno, il Centro Estivo, le giornate culinarie a tema, le raccolte di stagione.



Quest’anno Contile si arricchisce di una vera e propria rassegna artistica dal titolo Contile adDOSSO, che si appropria del toponimo del monte che sovrasta il paese, il Dosso.

Il festival si svolgerà a Contile tutti i sabati e le domeniche dal 30 giugno al 19 agosto.



Gli artisti che animeranno i fine settimana contilesi sono tra i più variegati: si è cercato di valorizzare le risorse del territorio dando al contempo spazio alle realtà nascenti.



La rassegna si inaugura sabato 30 giugno con una giornata di festa che vede protagonisti gli artigiani del GAS ValCeno, i giocolieri Tago&Dana, il DJ Tio. Segue domenica 1 luglio dalle 17.00 la banda jazz torinese Bandacaôda; il 6 luglio la Valceno apre le porte a Berceto con i Tafel Musik; il 7 luglio Contile diventa il palcoscenico del gruppo ska Skabiones; il fine settimana si conclude con l’illusionismo del Mago Luca; Il 14 luglio dalle 22.00 suonano i The Magical Box, progressive rock cover band; il 15 luglio andrà in scena l’esilarante monologo musicato “Messer Ludovico Ariosto “Quasi” Furioso”. Anche per quest’anno il giorno 22 luglio si svolgerà la quarta edizione della ValCeno River Race, la gara di canoe di cartone sul torrente Ceno, aperta a tutti, in località Gerra Cella di Bardi. Luglio si chiude con due appuntamenti teatrali: sabato 28 alle 22.00 le Mine Vaganti presenteranno lo spettacolo “Le donne lo sanno”; mentre il 29 luglio sarà la volta di Piccole meraviglie verdi, una giornata interamente dedicata al mondo vegetale curata da Marta Mingucci, attrice e guida ambientale. Il mese di agosto si apre con due appuntamenti molto speciali: il 4 agosto dalle 20.00 cena a tema e proiezione del documentario di Mario Ferraguti e Andrea Rossi, Tre volte al tramonto, incentrato sul tema delle guaritrici; il 5 agosto invece tocca al burattinaio Patrizio Dall’Argine, con il suo spettacolo “Racconto d’estate”. L’11 agosto dalle 22.00 la Compagnia dei Fuocolieri, da Firenze, illuminerà il borgo di Contile con uno spettacolo di teatro di strada; domenica 12 agosto l’appuntamento è ancora con il teatro con lo spettacolo Torototela presenta: REMA! teatro per chi naviga senza bussola. La rassegna artistica Contile adDOSSO si conclude in musica: il 18 agosto dalle 22.30 si balla sui dischi in vinile di Dj Vinile (DJ Carlo C. e DJ Deluxe); domenica 19 agosto chiuderà la rassegna Annamaria Senatore con lo spettacolo musicato Ostro, accompagnata dalla chitarra di D. Mariotti.



Tutti gli spettacoli sono gratuiti e, per chi vuole, ci sarà la possibilità di cenare (nel caso degli eventi di sabato), di pranzare e godersi gli aperitivi a tema (nel caso degli eventi della domenica). Si ricorda che tutti i venerdì sono all’insegna della pizza rustica nel forno a legna.



Le informazioni e gli eventi relativi al festival saranno pubblicati sulla pagina Facebook Associazione DolceAcqua e sul sito http://associazioneculturaledolceacqua.blogspot.it/



Bossio Salvatore

Presidente Associazione di Promozione Sociale DolceAcqua

Gallery