continuità e novità per i corsi di recitazione di stayonstage

“Una delle cose che mi piacciono della recitazione è che, in qualche modo strano, ritorno ad essere me stesso”. Bill Murray

Il 14 ottobre alle 21 presso il Teatro di via Isola 18 a Parma verrà presentato il nuovo anno formazione, il quarto della sua attività, del progetto STAYonSTAGE. Un anno in cui compariranno, in continuità con gli anni scorsi i corsi di recitazione propedeutico (A play for players) ed avanzato (Re-acting), entrambi tenuti dall’attore e promotore del progetto Fabrizio Croci, e la serie di stage di approfondimento La valigia dell’attore.

Il primo è aperto ai principianti, a chi ha voglia di cimentarsi per la prima volta con la recitazione, con le dinamiche sceniche e superare la sindrome da palcoscenico; il secondo è rivolto a chi ha già avuto esperienze laboratoriali e ha voglia di sperimentarsi nella messa in scena di testi.

La valigia dell’attore, ultimo elemento di continuità, è la serie di stage intensivi che, a partire da gennaio, saranno tenuti da professionisti del settore noti a livello nazionale e rivolti a chi ha già una preparazione teatrale e vuole approfondire alcuni aspetti della recitazione, degli autori o del personaggio. Sono anche aperti ad uditori, amanti del teatro che hanno una preparazione attoriale, ma ricercano l'opportunità di approfondire la conoscenza teorica tramite l’osservazione del lavoro attoriale.

La novità è la partenza di un corso OFF, Acting, tenuto da Fabrizio Croci e dedicato a chi ha già avuto una formazione laboratoriale avanzata di almeno tre anni e vuole cimentarsi nella realizzazione di uno spettacolo, cui si accederà tramite un colloquio/provino. Un più breve percorso, monografico, basato sulla scelta di un autore, l’esplorazione della sua opera in generale e l’individuazione di un suo testo per la messa in scena.



Fabrizio Croci Dopo aver conseguito il diploma nella scuola di teatro, svolge l’attività di attore professionista in ambito teatrale, televisivo e cinematografico. Collabora fino al 2015 con la compagnia teatrale romana “Accademia Degli Artefatti” con la quale vince vari premi, tra cui premio UBU nel 2005. Numerose le sue collaborazioni teatrali (Teatro Due di Parma, Teatro Stabile dell’Aquila, Teatro Stabile “Florian-Metateatro” di Pescara, Teatro di Roma, “ERT” Emilia Romagna Teatri , “Teatri di Vita” di Bologna, “Lenz Teatro” di Parma e altri) e televisive (Ris, Distretto di polizia, Caso di coscienza, Vento di ponente, Squadra antimafia, Vivere, Un posto al sole, Cento vetrine, Medicina generale, Terapia d’urgenza, Provaci ancora prof, Don Matteo, etc..). Dal 2013 si occupa di formazione teatrale e di comunicazione non verbale in diversi contesti a Parma ed in altre sedi.







Per info www.stayonstage.wordpress.com - stayonstage.info@gmail.com - 329.1382191