Controtempi - dal 16 luglio al 3 settembre, sul palco anche fortis e giovanardi

CONTROTEMPI – Itinerari Sonori XIX Edizione



Dal 16 luglio al 3 settembre otto appuntamenti nell'arena estiva del cinema D’Azeglio In calendario anche Alberto Fortis e Mauro Ermanno Giovanardi



Torna la rassegna CONTROTEMPI – Itinerari Sonori giunta alla sua diciannovesima edizione con un calendario di otto appuntamenti che si terranno dal 16 luglio al 3 settembre 2020 nell’arena estiva del cinema D’Azeglio.



Organizzata dall'Associazione Esplora Aps, con il contributo di Comune di Parma, Parma Estate 2020, Mibact e Regione Emilia Romagna, il supporto di Chiesi, Coldpoint, Koppel AW, Pilogen Sport e la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e ParmAwards, quest’anno la rassegna diventa un “music club”, dove ascoltare e respirare musica con calma, attenzione e tranquillità, ogni giovedì con otto appuntamenti diversi.



Le proposte musicali sono pensate per rispondere proprio a queste tre esigenze e si articolano nel seguente programma:



il 16 luglio Alessandro Mori e Corrado Caruana in Attacchi di Swing, con Alessandro Mori che si esibirà al clarinetto, sax, fisarmonica e zampogna e Corrado Caruana con chitarra e loop station. La vitalità di tutto ciò che sta tra swing, repertorio manouche, jazz e musica balcanica unito all'improvvisazione teatrale, al cabaret e alle gags clownesche.



Il 23 luglio arriva a Parma Alberto Fortis in Nyente Da DiRe con la partecipazione di Enzo Gentile. L’autore di “A voi romani”, “La sedia di lillà”, “Milano e Vincenzo” e tanti altre grandi canzoni si racconta al giornalista Enzo Gentile. Tra parole e canzoni dal vivo, la storia di uno dei più originali cantautori italiani.



Il 30 luglio Stefania Rava Trio in Love Songs, con Stefania Rava alla voce, Luca Savazzi al pianoforte e Stefano Carrara al contrabbasso. Le più belle canzoni d’amore di tutti i tempi, i generi e gli stili: dai brani dei musical di Broadway alla musica brasiliana di Jobim passando per la canzone italiana. Tutto quanto parla d’amore unendo le parole alle note.



Si prosegue il 6 agosto con Emanuele Nidi in Finestre sbagliate. Il cantautore e musicista parmigiano propone composizioni originali e brani dei grandi esponenti della canzone internazionale, da Nick Cave a Silvio Rodríguez. Per un viaggio nel mondo policromo di quella che chiamiamo “canzone d'autore”. Con Nicolas De Francesco al basso e Sebastiano Nidi alle percussioni e al vibrafono.



Il 13 agosto sarà la volta di Innersole Trio in Guitar man. Ogni genere musicale ha uno strumento simbolo. Quello del rock è la chitarra elettrica. Ma tutti i più grandi hanno dimostrato di saperci fare anche con l’acustica e in questa serata, Jaime Dolce con Andrea Tiberti al basso e Davide Corradi al cajun lo dimostrano.



Il 20 agosto ritornano i ParmAwards/Trasporti Eccezionali. In una serata, due progetti di promozione e valorizzazione della musica emergente: i vincitori dei ParmAwards, i premi per la produzione musicale locale, e i selezionati di Trasporti Eccezionali Music, progetto regionale di formazione e produzione musicale.



Il 27 agosto si esibirà Mauro Ermanno Giovanardi in “Sono come mi vedi”. Uno dei protagonisti della stagione musicale italiana dell’ultimo decennio del secolo scorso con i La Crus, ora al lavoro come solista, rilegge la propria discografia, il meglio della produzione dei La Crus e alcune tra le più belle canzoni degli anni ’90.



Infine il 3 settembre con Gabin Dabiré, in collaborazione con Colori d’Africa. Alla scoperta della musica mediterranea con un ensemble che unisce musicisti di diversa estrazione ed esperienza, per dimostrare ancora una volta come la musica sia un ponte tra le persone e le culture.





Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito a partire dalle 20.30 con prenotazione obbligatoria tramite il sito del Comune di Parma: www.comune.parma.it/prenota/app mentre per gli spettacoli di Alberto Fortis e Mauro Ermanno Giovanardi, oltre alla prenotazione del posto nella sezione dedicata del Comune, è previsto un biglietto 15 €, ridotto Soci Coop a 12 € con pagamento anticipato tramite bonifico o paypal seguendo le indicazioni contenute sulle pagine:



www.facebook.com/ControtempiItinerariSonori e www.facebook.com/Associazioneesplora



Per ulteriori informazioni mail pier.esplora@gmail.com - 347/0694258.