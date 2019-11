Gallery

Avis Comunale Parma e Forum Solidarietà chiamano a raccolta i rappresentanti delle associazioni di volontariato territoriali e i cittadini in occasione del convegno: “Oggi e Domani: quale Futuro per il Volontario del Dono?”, con il patrocinio del Comune di Parma e dell’Università di Parma, sabato, 30 novembre alle ore 9,00 presso Auditorium Green Life Crédit Agricole, in via La Spezia 138, Parma.Scopo del convegno è fare il punto della situazione del mondo del Volontariato del Dono, grazie a una maggior conoscenza della società attuale, per trarre idee per creare i prossimi scenari e le possibili azioni di intervento.Per capire di più sul tema sono stati coinvolti i proff. Degli Antoni e Barani dell’Università di Parma, che hanno dato origine alla ricerca “La donazione di sangue: Motivazione a Donare ed Effetti sui donatori”, una ricerca articolata e complessa che ha investigato una parte importante della società civile attraverso questionari sottoposti sia a donatori che non donatori. L’eterogeneità del campione e il numero di risposte raccolte - più di tremila - fanno di questa ricerca un significativo punto di partenza per tutti coloro che vivono il mondo del Volontariato e che desiderano idee per affrontare il futuro di questa realtà che permea di valori tutta la nostra Società.Per leggere meglio i dati della ricerca, al Convegno interverranno eminenti esperti: il prof. A. Bosi, professore di sociologia generale dell’Università di Parma e il Prof. B. Bui, professore di Economia politica dell’Istituto universitario Sophia di Loppiano, affiancati da personalità che hanno una lunga esperienza di Volontariato: D. Campanini, in passato presidente e attuale Vicepresidente dell’Avis Comunale Parma e R. Colombini, Responsabile Forum Solidarietà.La discussione sarà guidata da un giornalista molto attento alla realtà del volontariato come Gabriele Balestrazzi, che saprà sollecitare l’intervento di ognuno in modo da offrire ulteriori angoli di visuale, utili e innovativi per tutti.Per info:Giulia Bizzi: giuliabizzi86@gmail.com,Giancarlo Izzi: 347.9065312 – g.izzi@avis.it