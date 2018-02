Sezioni

cool ghouls (usa) live al bar cristallo 18.02.18

DOVE

Bar Cristallo

Via Giosuè Carducci 30

QUANDO

Dal 12/02/2018 al 12/02/2018

20.30

PREZZO

offerta libera

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

bandcamp.com



Francesco

12 febbraio 2018 14:07



ROCK THE BAITA E SPIAGGE RECORDS PRESENTANO:



DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018



COOL GHOULS (SAN FRANCISCO, CA - USA) LIVE!!!!



Aperitivo dalle 18 con dj-set

LIVE DALLE ORE 20.30

ingresso a offerta libera



Originari di San Francisco, i Cool Ghouls sono una delle più interessanti band underground della Bay Area a proporre un mix di melodie prettamente pop sixties, sonorità new garage e brevi ma riuscitissime escursioni country. Il loro terzo album del 2016, Animal Races (tra l’altro uscito anche in cassetta per la cult label Burger Records), ha riscosso un successo talmente ampio da essere stato pubblicato anche in Europa dalla Melodic Records.

In tour per la prima volta nel vecchio continente, passeranno anche a Parma, Domenica 18 Febbraio in pieno centro al Bar Cristallo in via Carducci, 30.

Dalle 18 aperitivo e dj set; il live inizierà alle 20.30. Ingresso a offerta libera.