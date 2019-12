corso base di difesa personale

La difesa personale non è un’arte marziale ma una scienza che si basa sul rapporto RISCHIO, SFORZO, BENEFICIO.

È un’attività multidisciplinare che comprende nozioni di scienze del comportamento, psicologia del combattimento, psicologia delle emozioni, psicologia dell’emergenza, psicologia sociale, tattica, prossemica, cinesica, scienze motorie e arti marziali miste riadattate per l’autodifesa.

Il corso è un avviamento all'auto protezione e ha una durata di venti ore, due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.

E' aperto a tutti, indistintamente dal sesso e dall'età e non sono richieste competenze specifiche.

