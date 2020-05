corso di dizione lettura e comunicazione con didattica a distanza

Lunedì 8 giugno inizierà il CORSO di DIZIONE - LETTURA - SPEAKERAGGIO - COMUNICAZIONE

con DIDATTICA A DISTANZA online tenuto da LUCA VIOLINI, una delle più importanti voci nel panorama del doppiaggio nazionale.



Il Corso è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire e approfondire la conoscenza e l’utilizzo della voce e del lavoro in voce a 360 gradi, sia come mezzo di espressione e crescita culturale propria, o rivolta ad un eventuale utilizzo lavorativo.

La comunicazione è il “terreno” sul quale tutti noi quotidianamente siamo chiamati a muoverci, e questo ci rende consapevoli di quanto sia fondamentale acquisire una maggior chiarezza e sicurezza su come svolgiamo la nostra di comunicazione. Questo corso nasce dalla consapevolezza che comunicare in maniera efficace, sia il modo più sereno e produttivo per vivere al meglio e con successo la propria vita sociale e professionale.

Consigliato soprattutto a imprenditori, avvocati, politici, giornalisti, professionisti in genere, insegnanti e a coloro che sono a contatto con il pubblico.



PROGRAMMA:

- Elementi di fonetica, dizione e pronuncia

- Utilizzo del diaframma e tecnica della respirazione

- La voce: uno strumento straordinario

- Scoperta e utilizzo appropriato dello strumento voce

- Importanza della voce nella comunicazione efficace

- Scoperta della lettura come arte della comunicazione

- Lettura a prima vista e Lettura teatrale

- Gli spot radiofonici e televisivi e i trailers



DURATA E CALENDARIO DELLE LEZIONI:

20 ore suddivise in 8 lezioni settimanali, con il seguente calendario (sempre di LUNEDI')

Giugno: 8 / 15 / 22 / 29

Luglio: 6 / 13 / 20 / 27

L'orario delle lezioni e' dalle 20.30 alle 23.00



MODALITA':

Le lezioni si svolgeranno su piattaforma DAD Didattica a Distanza on line con accesso riservato agli iscritti al corso.

Per la partecipazione il discente dovrà provvedere a propria cura e spese ad un Computer o Tablet collegato alla rete internet su banda larga e dotato di browser web, webcam, microfono e speakers audio (o anche cuffia/microfono).

La piattaforma supporta anche smartphone ma si consiglia l'uso del telefono per le lezioni solo in caso di necessità o urgenza essendo le caratteristiche stesse dei telefoni (grandezza monitor, APP ecc) non perfettamente adatte alla didattica.

Sono pienamente supportati i sistemi operativi Windows e Mac iOS (versioni recenti). Per sistemi a base Linux o altri occorre controllo preventivo di compatibilità.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI e per ISCRIVERSI:

Federica Maurizi

320.5623974

corsi@quellicheconlavoce.it



LUCA VIOLINI:

E' una delle più importanti e note voci nel panorama del doppiaggio cinematografico, documentaristico, pubblicitario, televisivo e radiofonico nazionale. In qualità di speaker è la voce de La7, e dei canali Blaze, Caccia e Pesca, Crime Investigation, Dove Tv, Focus, Food Network, Fox Life, History Channel, Lei, Leonardo, Marco Polo, Dmax, Mediaset, National Geographic, National Geographic Wild, Netflix, Rai 5, Sky arte, Sky uno e dell’Istituto Luce, per la realizzazione di trailers, comunicati, documentari, reality, speaker sponsor e promo. La sua è la voce di numerosi attori tra cui Bruce Payne, Chazz Palminteri, Daniel Baldwin, Dolph Lundgren, James Russo, Ron Silver, Steve Buscemi, Steven Seagal, Tom Wilkinson, nonché di molti personaggi dei cartoni animati tra cui Floogals, Garfield, The Mask, Hercules, Ranma 1/2, Regular Show, Tommy e Oscar, Sam il pompiere, Scemo più Scemo, Wakfu, We Bare Bears

Oltre all’attività di doppiatore svolge anche quella della Direzione del doppiaggio.

Attualmente è uno dei Direttori del doppiaggio delle telenovela di successo “Il Segreto”, in onda sui canali Mediaset, nonché il protagonista della seguitissima serie “Casa su Misura” e la voce di Waldemar Januszczak il divulgatore scientifico e critico d'arte autore della serie “Luci e ombre del Rinascimento”

Si dedica alla creazione ed elaborazione di una particolare forma di spettacolo, il RADIOTEATRO basato sulla rappresentazione audio-scenica di classici della letteratura mondiale e testi appositamente scritti per questo nuovo genere.

Attività didattica:

Da anni è docente in corsi di dizione, comunicazione, lettura, interpretazione del testo, speakeraggio e doppiaggio.

**Il RADIOTEATRO di Luca Violini:

La radio, come amiamo ricordarla noi, aveva una caratteristica unica: richiedeva all’ascoltatore la capacità di far vivere, nella propria mente,le fantasie scaturite dalle suggestioni sonore che percepiva.

Con l’essenzialità del Radioteatro, Luca Violini ci invita a riscoprire il potere dell’immaginazione attraverso i suoni, dal vivo, a teatro.

L’attore recita sul palco e usa un microfono per potenziare le capacità espressive fondamentali della voce. In queste condizioni, la voce diventa un vero e proprio strumento musicale e le parole acquistano emozione.

Parole che scivolano attraverso la musica, mentre i suoni diventano la scenografia della storia.

Luce e poi buio, e ancora luce: ecco il sipario che si chiude e si riapre.

Ritmo acustico e ritmo visivo sono infatti i pilastri su cui si regge lo spettacolo ed è questo il ritmo su cui balla l’immaginazione.

Riscoprire e far riscoprire l'importanza della fantasia per lasciare libero ogni spettatore di elaborare in maniera autonoma la percezione del testo recitato.

Nulla di imposto ma l'attore protagonista in qualità di traghettatore di emozioni che legano chi scrive a chi ascolta.

L'ascoltatore in prima linea, quasi sul palco insieme all'attore grazie alla tecnologia del surround

che amplifica la capacità del suono, essendo tridimensionale, nel coinvolgere e nel portare lo spettatore a vivere emozioni realistiche.

Riscoprire le sensazioni che la Radio portava negli ascoltatori ma con un valore aggiunto: avere l'attore lì presente...sul palco...da qui il RADIOTEATRO.



